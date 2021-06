Temptation Island riparte, come ogni anno ritorna il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Saranno 6 le coppie che dovranno affrontare un percorso per capire di più sulla loro storia e su ciò che provano.

Nel resort Is Morus Relais, in Sardegna, i partecipanti al programma risiederanno ognuno nel proprio spazio dedicato, in compagnia di tentatori e tentatrici che, con la loro presenza e il loro ruolo, aiuteranno le coppie a capire di più su di loro.

Temptation Island, chi sono le sei coppie

Saranno sei le coppie che prenderanno parte alla nuova edizione del programma, ecco chi sono:

Valentina e Tommaso: il problema è la gelosia

Valentina e Tommaso sono la terza coppia che parteciperà a Temptation Island, si sono definiti un “Incastro perfetto” ma non è tutto oro ciò che luccica.

Infatti, anche se condividono ogni cosa, ultimamente il loro rapporto non sembra funzionare e pare che la causa sia l’estrema gelosia di lui.

Valentina Nulli Augusti ha 40 anni e da circa un anno e mezzo sta con Tommaso Eletti, di 19 anni e mezzo più giovane di lei; infatti ha 21 anni e si è definito “Fidanzatissimo e innamoratisimo”.

Valentina e Tommaso: “Un incastro perfetto”

Quando ha presentato lei e il fidanzato, Valentina definito la loro coppia come: “Un incastro perfetto” in tutto; i due infatti si sono trovati sotto ogni punto di vista, compreso quello passionale. Anche lui è d’accordo, infatti sempre nel video ha detto: “Ogni cosa è perfetta“. Purtroppo però il loro equilbrio si starebbe incrinando per l’eccessiva gelosia di lui.

Come ha spiegato la stessa Valentina, che ha iscritto la coppia al programma: “In questa meravigliosa favola c’è un problema di gelosia patologica: sostanzialmente io non posso fare nulla” e la dimostrazione è nelle parole dello stesso Tommaso che ha ribadito: “Io mi sono scelto una moglie, mica una pischella.

(…) Non è che c’hai 20 anni e te diverti“.

Riuscirà la coppia a tornare più forte e unita dopo il viaggio nei sentimenti a Temptation Island? Solo il tempo lo dirà

Guarda il video: