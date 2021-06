Temptation Island riparte, come ogni anno ritorna il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Saranno 6 le coppie che dovranno affrontare un percorso per capire di più sulla loro storia e su ciò che provano.

Nel resort Is Morus Relais, in Sardegna, i partecipanti al programma risiederanno ognuno nel proprio spazio dedicato, in compagnia di tentatori e tentatrici che, con la loro presenza e il loro ruolo, aiuteranno le coppie a capire di più su di loro.

Temptation Island, chi sono le sei coppie

Saranno sei le coppie che prenderanno parte alla nuova edizione del programma, ecco chi sono:

Problemi di convivenza anche per Alessio e Natascia

Natascia e Alessio stanno insieme da due anni e mezzo, è stata lei ad iscrivere la coppia a Temptation Island perché, come lei stessa ha raccontato, da quando è iniziata la convivenza non ha più visto Alessio come l’uomo perfetto che credeva di aver conosciuto.

Natascia Zagato ha 31 anni, mentre Alessio Tanoni ne ha 24, la convivenza è iniziata circa un anno fa e da allora le cose non vanno come lei aveva sperato. Nel video di presentazione Natascia ha detto: “All’inizio era l’uomo perfetto, poi ha cominciato a diventare molto giudicante nei miei confronti.

Vorrei che lui vedesse che non faccio nulla di male nell’essere me stessa”.

Alessio non è d’accordo con Natascia

Sempre nel video di presentazione della coppia, composta da Natascia e Alessio, a Temptation Island, anche lui ha voluto dire la sua sulla questione, non percependo lo stesso problema che la fidanzata ha descritto.

Mi rendo conto che lei non sta lottando più per la nostra relazione. Non si rende conto di quanto mi trascuri in determinate circostanze”. Ma Natascia non sembra essere d’accordo, infatti ha chiuso il video dicendo: ”Lo trascuro perché lui mi ha giudicato tanto e io ho messo un muro”.

Riuscirà la coppia a tornare più forte e unita dopo il viaggio nei sentimenti a Temptation Island? Solo il tempo lo dirà

Guarda il video: