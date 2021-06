Temptation Island riparte, come ogni anno ritorna il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Saranno 6 le coppie che dovranno affrontare un percorso per capire di più sulla loro storia e su ciò che provano.

Nel resort Is Morus Relais, in Sardegna, i partecipanti al programma risiederanno ognuno nel proprio spazio dedicato, in compagnia di tentatori e tentatrici che, con la loro presenza e il loro ruolo, aiuteranno le coppie a capire di più su di loro.

Temptation Island, chi sono le sei coppie

Saranno sei le coppie che prenderanno parte alla nuova edizione del programma, ecco chi sono:

Floriana e Federico: problemi di freddezza nella coppia a Temptation Island

Federico e Floriana stanno insieme da due anni, sono entrambi palermitani e, da quello che hanno raccontato, la loro storia è cambiata molto col tempo.

È soprattutto Floriana a svelare, nel video di presentazione di coppia a Temptation Island, che sente un raffreddamento da parte di lui.

Floriana ha 21 anni, mentre Federico ne ha 34, i problemi sono iniziati, come per le altre coppie, con la convivenza. Floriana infatti ha lamentato che i corteggiamenti e le continue attenzioni che lui le rivolgeva, ora non ci sono più: “Ha iniziato a smettere di corteggiarmi come faceva all’inizio e anche a darmi un po’ per scontata“.

Da qui la domanda che si continua a porre da tempo, la loro storia è basata ancora sull’amore o sull’abitudine?

Federico si dice pieno di certezze a Temptation Island

Sempre nel video di presentazione a Temptaion Island, Federico si è detto sicuro dei suoi sentimenti e per niente d’accordo con Floriana: “Io quando ho delle certezze non faccio più quello che facevo prima, dico ‘Oramai è mia’ e non me la leva più nessuno”.

Nessuna crisi dal suo punto di vista dunque. Riuscirà la coppia a tornare più forte e unita dopo il viaggio nei sentimenti a Temptation Island? Solo il tempo lo dirà

Guarda il video: