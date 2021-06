Temptation Island riparte, come ogni anno ritorna il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Saranno 6 le coppie che dovranno affrontare un percorso per capire di più sulla loro storia e su ciò che provano.

Nel resort Is Morus Relais, in Sardegna, i partecipanti al programma risiederanno ognuno nel proprio spazio dedicato, in compagnia di tentatori e tentatrici che, con la loro presenza e il loro ruolo, aiuteranno le coppie a capire di più su di loro.

Temptation Island, chi sono le sei coppie

Saranno sei le coppie che prenderanno parte alla nuova edizione del programma, ecco chi sono:

Claudia e Stefano: la prima coppia di Temptation Island

Claudia Venturini e Stefano Socionovo sono la prima coppia della nuova edizione di Temptation Island.

La loro relazione sembra essersi arenati anche a causa della pandemia da Covid, che ha interrotto i preparativi per il loro matrimonio.

Claudia ha 26 anni e Stefano ne ha 30, fidanzati da 4 anni e mezzo e conviventi erano pronti ad a fare il grande passo, anche se pare che Stefano abbia fatto fatica a proporsi. Tutto accade romanticamente il 30 settembre 2018 e la coppia si è immersa subito nei preparativi del matrimonio.

Lo stop a causa della pandemia da Covid

Il matrimonio tra Claudia e Stefano era programmato per il 2020 ma, purtroppo, come per tante altre coppie, il Covid ci ha messo lo zampino bloccando ogni cosa. A causa dei ritardi nell’organizzazione e dei malumori da questi generati, tra Claudia e Stefano le cose hanno cominciato ad andare male. Come loro stessi hanno raccontato nella presentazione, il rapporto ha incominciato ad incrinarsi.

“Lui è diverso, non è più presente come prima, la data del matrimonio si avvicina e io sono piena di paure“; è stata lei ad iscrivere la coppia a Temptation Island.

Stefano però si è detto più che sicuro dei suoi sentimenti, tant’è che non ha dubbi neanche sul matrimonio: “Lei mi accusa di essere cambiato ma chi è cambiata è lei, anche sul matrimonio io sono molto propositivo ma lei è come se rimandasse sempre. Io voglio sposarmi e non ho dubbi su questo, vorrei solo capire cosa ci sta succedendo”.

Riuscirà la coppia a tornare più forte e unita dopo il viaggio nei sentimenti a Temptation Island? Solo il tempo lo dirà.

Guarda il video: