Temptation Island riparte, come ogni anno ritorna il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Saranno 6 le coppie che dovranno affrontare un percorso per capire di più sulla loro storia e su ciò che provano.

Nel resort Is Morus Relais, in Sardegna, i partecipanti al programma risiederanno ognuno nel proprio spazio dedicato, in compagnia di tentatori e tentatrici che, con la loro presenza e il loro ruolo, aiuteranno le coppie a capire di più su di loro.

Temptation Island, chi sono le sei coppie

Saranno sei le coppie che prenderanno parte alla nuova edizione del programma, ecco chi sono:

Manuela e Stefano: dietro la crisi i tradimenti

Manuele Carriero e Stefano Sirena sono la seconda coppia che prenderà parte al viaggio dei sentimenti di Temptation Island, in onda a partire dal 30 giugno.

La coppia ha deciso di prendere parte al programma dopo che Manuela ha scoperto i continui tradimenti di Stefano che, pare, siano andati avanti per tutta la durata della loro storia.

Manuela ha 31 anni e Stefano ne ha 30, sono entrambi originari di Brindisi ma da tempo lui vive a Rimini per lavoro.

È stata Manuela ad iscrivere la coppia del programma, perché intenzionata a mettere un punto alla sua storia e capire se i sentimenti ci sono ancora.

Le parole di Manuela e Stefano prima di Temptation Island

Stefano ha lasciato la sua città natale, Brindisi, per traferirsi a Rimini per lavoro. La storia con Manuela andava ormai avanti da più di 4 anni e, nonostante la distanza, sembrava proprio che la coppia stesse reggendo. A quanto pare non è stato così; quando Manuela ha raggiunto il fidanzato a Rimini ha scoperto tutto: ““Lo scorso anno ho lasciato la mia casa e il mio lavoro per raggiungerlo a Rimini dove lavorava […] ho scoperto di alcuni tradimenti da parte sua che risalgono all’intera durata della nostra storia” ha raccontato.

La donna ha affermato di vedere la partecipazione a Temptation Island come l’ultima spiaggia per la loro storia.

Stefano è pentito dei tradimenti

Stefano, nel video di presentazione di Temptation Island, ha raccontato di patire molto questa separazione da Manuela. Lei ora non vive più con lui, sta ricostruendo la sua vita, ma lui intende riconquistarla e farle capire che non vuole perderla: “Ho sbagliato e ne sono pentito, ma è pur vero che lo scorso anno ho lasciato il lavoro e sono ritornato da lei, quindi credo di averle già dato la mia dimostrazione.

Temptation potrebbe essere l’occasione per capire se proseguire insieme e ricominciare davvero o finirla qui”. Riuscirà la coppia a tornare più forte e unita dopo il viaggio nei sentimenti a Temptation Island? Solo il tempo lo dirà.

Guarda il video: