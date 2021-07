Stefano e Manuela continuano il loro percorso a suoni di frecciatine all’interno di Temptation Island. La coppia è entrata nel programma per cercare di risolvere i problemi che da tempo attanagliano il loro rapporto, ma a quanto pare la distanza non sta aiutando. Lei ha più volte ammesso di essere insicura nei suoi confronti, mentre lui continua a parlare di lei con toni molto duri.

Temptation Island, Stefano duro su Manuela: “Mi vergogno”

Nella puntata di Temptation Island andata in onda ieri sera, Stefano ha visto alcuni filmati in cui la sua fidanzata Manuela è apparsa molto vicina al tentatore Luciano.

Lui ha riservato per lei attenzioni molto particolari, compresa anche la romantica idea di portarla in spiaggia per fare con lei colazione all’alba. Recentemente Luciano ha ammesso di essere molto attratto da lei. “In tutti questi anni, dove stavi?” le ha infatti domandato, spiegando di essere particolarmente attratto da alcuni suoi modi di fare.

“Mi vergogno perché per l’ennesima volta lei è una persona debole. Quindi la prima persona che le fa due moine lei abbocca” ha commentato Stefano. “Provo tanta vergogna– ha poi ribadito –sta dimostrando quanto è immatura, lei tenta di ferirmi, ma manco mi tocca”.

Il concorrente ha rivelato di essersi a sua volta aperto con una delle ragazze del villaggio, ma ha specificato di non fare nulla per “ripicca”. “Non è quello che si vede, quando questo qua entrerà a casa poi vedi– ha aggiunto– a lei i pupazzi così piacciono!”.

Temptation Island, Stefano pensa al falò con Manuela : “Non so se reggo”

Tornato nel villaggio dei ragazzi, Stefano ha manifestato forti dubbi sul suo percorso. “Non so se reggo” ha ammesso, rivelando le sue intenzioni di richiedere un falò di confronto. Gli altri concorrenti gli hanno sconsigliato di anticipare la fine della sua permanenza nel reality, proponendogli invece di vedere come le cose si sarebbero evolute nel corso delle settimane successive.

“Devi vedere a che punto arriva lei” gli ha suggerito Federico, riuscendo a convincerlo.

Temptation Island: Manuela sull’intimità su Stefano

Anche Manuela ha parlato del fidanzato Stefano, rivelando quanto vissuto al suo fianco. “Mi chiama ‘pazza‘” ha raccontato, sostenendo di averlo amato senza essere mai capita. “Prima io lo amavo tantissimo, ovviamente dopo tutto quello che ha fatto il sentimento è andato a diminuire” ha ammesso riferendosi ai tradimenti del fidanzato.

Parlando poi con le altre ragazze del fidanzato Stefano, Manuela ha rivelato i loro problemi nell’intimità.

“L’ultima volta che abbiamo provato a fare l’amore, ma lo sai che mi ha detto? ‘Non mi piace come mi baci’!” ha spiegato furiosa alle compagne d’avventura. “Ma è normale che mi passa la voglia- ha aggiunto- ma lui voleva stare con Cicciolina, ma io non lo so che pretende!”. “Lui mi dice ‘sono cambiato, ti amo, ti prego torniamo insieme’” ha aggiunto, ammettendo di aver lasciato per lui un altro uomo.

“Io quando vado al falò e lui mi vede muore, lui parla così ma quando mi vede muore!” ha commentato sicura.

Manuela ha inoltre rivelato di non aver ricevuto gli auguri da parte sua per il suo 30esimo compleanno. “Quand’era il mio compleanno invece di fare ‘ste cose si era iscritto a Tinder! Ho trovato la mail” ha ricordato, crollando poi in un pianto dispiaciuto.

