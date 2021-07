In attesa della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani la Rai ha deciso di far rivedere al pubblico in replica su Rai1 le puntate della prima stagione, in modo che gli spettatori possano riprendere il filo della storia. Come al solito oggi giovedì 15 luglio 2021 due episodi dove come sempre vedremo Luca Argentero a fare compagnia agli spettatori con la storia del dottor Andrea Fanti, medico sfortunato che deve fare a meno di dodici anni della sua memoria. Tutte le anticipazioni della trama degli episodi 5 e 6 che vede tra i protagonisti anche Matilde Gioli.

Doc – Nelle tue mani: oggi su Rai1 gli episodi 7 e 8

Giovedì 15 luglio 2021 in prima serata alle ore 21:20 su Rai1 tornano Luca Argentero e la serie televisiva di successo Doc – Nelle tue mani con le repliche della prima stagione.

L’attore veste ancora i panni del dottor Andrea Fanti, il medico ispirato alla figura di Pierdante Piccioni che ha raccontato la sua storia nel libro Meno dodici ed ha partecipato anche alla stesura della storia di questa fiction che ha stregato i telespettatori.

Doc – Nelle tue mani: la trama dei prossimi due episodi

Nell’episodio numero 7 della prima stagione della serie vedremo il dottor Andrea alle prese con il conflittuale rapporto con Agnese.

I due ex sposi infatti si troveranno infatti di fronte ad alcuni conflitti che vedono al centro la figura della figlia, il tutto scatenato da una paziente di nome Carolina. Nel mentre gli specializzandi avranno a che fare con il caso di una appariscente influencer che farà scoppiare la gelosia di Alba per Riccardo.

L’ottavo episodio in replica invece vedrà un tentativo di Andrea di riconquistare l’ex moglie anche per rivendicare il suo ruolo di padre che ormai da tempo non sta svolgendo al meglio. Il dottore sarà sempre affiancato dagli altri specializzandi che se la dovranno vedere con un aspirante astronauta e con le difficoltà riscontrate da Gabriel.