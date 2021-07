Ignazio Moser ha compiuto 29 anni, insieme a lui la sua Chechu e tanti amici che hanno condiviso sui social i momenti clou della festa e messaggi di auguri. Ma è stata proprio Cecilia Rodriguez a condividere il messaggio più bello per il festeggiato.

Ignazio Moser compie 29 anni

Super festa per Ignazio Moser, lo sportivo ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha compiuto 29 anni il 14 luglio. Per lui una giornata speciale vissuta all’insegna dei festeggiamenti, degli amici e della famiglia da come si vede nelle Instagram Stories e nei post ancora online.

Oltre ad una cena di famiglia, a Ignazio Moser è stata organizzata una super festa con tanto di più torte tagliate a sciabolate.

In tanti hanno fatto gli auguri a Ignazio Moser, tra i tanti anche Akash, Nicola Ventola, Nicolò Brigante e Andrea Damante, il più lanciato negli auguri che si è sbizzarrito nel postare foto e video dei momenti insieme e un video della prova del fuoco svolta da Moser all’Isola dei Famosi.

La festa è poi andata avanti a lungo dato che la coppia ha poi scherzato sull’ hangover del giorno dopo; in una delle storie postate da Moser, si vede Chechu di spalle accompagnata dalla didascalia: “Dimmi che sei in hangover senza dirmi che sei in hangover“, lo stesso Moser si è fatto vedere stanco nelle storie.

Il dolce messaggio di Chechu

Presenza costante accanto ad Ignazio Moser è ovviamente Cecilia Rodiriguez che ha dedicato al fidanzato dolcissimi post: “Feliz Cumple Bombonazo de mi (…).Sorridi sempre, perché il tuo sorriso è vita per tutti noi. Te amo Nachito” ha scritto postando la foto del bacio accanto alle torte.

E poi ancora, un altro scatto di Ignazio di spalle con la dedica: “A te“.

Cecilia Rodriguez ha poi fatto gli auguri alla piccola Luna Marì, nata nella notte tra lunedì e domenica, rendendola nuovamente zia.

Postando una foto della festa di benvenuto per Luna Marì, Chechu ha scritto “Bienvenida Luna“.