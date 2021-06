Ignazio Moser torna a parlare della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, e lo fa nello studio di Mattino Cinque. Ai microfoni di Federica Panicucci l’ex naufrago ripercorre la sua avventura e si lascia andare a un commento tagliente su un episodio in particolare: la proposta di matrimonio a Cecilia Rodriguez organizzata dalla produzione. Secco il suo giudizio sulla vicenda.

Ignazio Moser a Mattino Cinque

Ignazio Moser è stato uno dei protagonisti dell’edizione de L’Isola dei Famosi conclusasi poche settimane fa. Il naufrago si è contraddistinto per forza fisica e tenacia, ma anche per una personalità molto limpida e che ha lasciato trasparire un’innata schiettezza.

Il ragazzo ha sempre preso parte alle dinamiche di gruppo esprimendo il suo giudizio con profonda sincerità, e anche per questo motivo è entrato da subito nel cuore dei telespettatori.

La sua schiettezza si è resa ancor più manifesta nel corso di un episodio che l’ha fatto innervosire – e non poco – nel corso della sua avventura in Honduras. Durante la finale del 7 giugno il naufrago ha ricevuto la visita a sorpresa della fidanzata Cecilia Rodriguez e, in spiaggia, sono stati protagonisti di romantici siparietti. E, proprio in quell’occasione, la produzione del reality aveva fatto trovare pronti alla coppia gli ingredienti necessari per una proposta di matrimonio in diretta tv.

Ignazio Moser contro L’Isola dei Famosi: “Momento imbarazzante“

La proposta di matrimonio organizzata a tavolino ha però ottenuto un riscontro negativo, con Ignazio Moser che ha rifiutato di sottoporsi a tale forzatura per fini televisivi. L’ex naufrago è tornato a parlare di questo episodio in un’intervista a Mattino Cinque di pochi giorni fa. In studio con altri finalisti del reality, il fidanzato di Cecilia Rodriguez si è detto imbarazzato per quell’episodio, come spiega a Federica Panicucci: “Questo è l’unico neo della mia partecipazione all’Isola, perché quel momento è stato imbarazzante.

È stata una forzatura non necessaria, ecco. Come ho detto, noi abbiamo già dato tanto alle telecamere, perché il nostro rapporto era nato sotto le telecamere“.

Ignazio Moser non esclude assolutamente l’ipotesi di convolare a nozze con la sua Cecilia. Ma, come ulteriormente ribadito a Mattino Cinque, la proposta avverrà in maniera riservata e lontano dalle telecamere: “Quel momento vogliamo tenerlo per noi“.

