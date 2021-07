Dopo aver fatto il pieno di successi televisivi anche quest’anno, Maria De Filippi ha però dovuto affrontare un periodo molto difficile legato al figlio. Gabriele è tornato single! Purtroppo, la convivenza con la sua fidanzata non ha retto alle insidie del lockdown e si è conclusa subito dopo. La conduttrice svela in un’intervista come ha affrontato la separazione del figlio e le preoccupazioni che ne sono derivate.

Maria De Filippi sul figlio: “Ha preso una bella batosta”

Gabriele ha 29 anni, lavora dietro le quinte di molti programmi Mediaset tra cui C’è Posta per te e conviveva a Roma con la sua fidanzata, Francesca Quattrini.

Purtroppo, i due si sono separati subito dopo il lockdown a causa della convivenza forzata che ha messo in crisi tantissime coppie.

Maria De Filippi in occasione di un’ intervista sul settimanale Oggi, parla del figlio e di come ha affrontato la separazione:”Come per molti ragazzi il lockdown è stato fatale. La convivenza forzata ha fatto saltare tutti gli equilibri. Temevo tornasse a vivere da noi. Il fatto che sia rimasto a vivere da solo denota maturità. Ha preso una bella batosta, ma ora lo vedo bene. Ha solo un difetto: è un po’ tirchio”. Gabriele è, quindi, tornato ufficialmente single e attualmente sta meglio e si sta riprendendo, confessa la conduttrice.

Maria De Filippi racconta il periodo del lockdown e come lo ha affrontato

Amici, Uomini e Donne e C’è Posta per te hanno avuto un successo strepitoso nonostante il periodo di chiusura causato dal Covid. La dama di Mediaset racconta come il lockdown l’abbia avvicinata ancora di più al suo lavoro:” Questa sensazione mi ha regalato una serenità di fondo che avevo un po’ perduto. Ho ritrovato la voglia di fare le cose con entusiasmo, di lavorare a programmi televisivi che faccio da una vita con una nuova linfa, con un nuovo spirito, divertendomi”.

Per la De Filippi, nonostante il periodo di difficoltà che ha comportato il lockdown, il lavoro è stato occasione di svago e l’ha aiutata a distrarsi e a guardare avanti.