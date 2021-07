In queste ore il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di Libero De Rienzo. L’attore è morto a 44 anni nella sua casa di Roma. La notizia ha lasciato attoniti fan e colleghi, che hanno commentato con profondo rammarico il triste episodio. Vanessa Incontrada gli ha dedicato un post sul suo profilo Instagram, mostrando a tutti l’affetto provato nei suoi confronti.

Morto Libero De Rienzo: il malore improvviso

È di circa un’ora fa la notizia della morte di Libero De Rienzo, attore di origini napoletane noto anche per la sua interpretazione in Smetto quando voglio. L’artista era nato nel 1977 e si era avvicinato al mondo dello spettacolo seguendo la strada che era stata del padre Fiore.

Attualmente sono poche le notizie in merito al suo decesso, ma pare che a stroncarlo sia stato un infarto.

De Rienzo era sposato con la costumista Marcella Mosca, con la quale aveva avuto due figli, di 6 e 2 anni. Negli anni aveva lavorato per numerose produzioni, facendosi apprezzare da colleghi e registi per le sue capacità interpretative.

Vanessa Incontrada ricorda Libero De Rienzo: il film insieme

In questi minuti, sul profilo di Vanessa Incontrada sono apparse alcune immagini che la ritraggono in compagnia di Libero De Rienzo.

L’attrice ha scelto questi scatti per salutare l’amico e collega comparso improvvisamente. Vanessa aveva conosciuto Libero sul set di A/R Andata + Ritorno, pellicola di successo scritta e diretta da Marco Ponti e uscita nelle sale nel 2004. Fra le sue stories l’Incontrada ha pubblicato uno scatto preso proprio da una scena del film, in cui lei e De Rienzo appaiono una di fronte all’altro. “Ti vorrò sempre tanto bene” ha commentato lei, aggiungendo una lunga serie di cuori.

Vanessa Incontrada ricorda Libero De Rienzo fra le sue stories

Fonte: Instagram

Vanessa Incontrada commossa per la morte di Libero De Rienzo

Sempre sulla sua pagina Instagram, Vanessa ha condiviso alcune immagini scattate presumibilmente qualche anno fa, in cui lei e De Rienzo posano abbracciati.

“Solo ora leggo ciò che non avrei mai pensato di leggere… Liberoooooo io sono senza parole, senza fiato mentre mi stanno preparando sul set… “ scrive l’attrice commossa. “Le mie lacrime scendono senza riuscire a fermarsi… cosa devo dire.. niente… solo piango per te” aggiunge, non trovando le parole per descrivere il dolore percepito.

“Ti voglio bene e te ne ho sempre voluto” conclude infine Vanessa, salutando così per l’ultima volta l’amico De Rienzo.