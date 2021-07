Luigi Mastroianni, volto noto di Uomini e Donne, è ricoverato in ospedale. L’ex tronista del dating show di Maria De Filippi, protagonista di ben due edizioni del format, lo ha annunciato ai follower su Instagram con una foto e un messaggio in cui spiega quali sono le sue condizioni di salute. Le sue parole, però, preoccupano i fan.

Luigi Mastroianni di Uomini e Donne ricoverato: “Peggio di quello che pensavo“

L’ex tronista Luigi Mastroianni ha rivelato sui social di essere stato ricoverato. Poche ore fa, un post è apparso sul suo profilo e contiene una foto che lo ritrae nel letto d’ospedale. Volto noto di Uomini e Donne, protagonista di due stagioni del dating show di Maria De Filippi, ha scritto un messaggio ai suoi follower spiegando di star bene.

Ma il contenuto, privo di ulteriori dettagli sull’esatta causa del ricovero, non sembra aver rassicurato proprio tutti: “Meglio di quello che poteva essere…– ha scritto nel suo post – Peggio di quello che pensavo. Grazie per tutti i messaggi, sto bene! Torno presto“.

Post di Luigi Mastroianni su Instagram

Luigi Mastroianni ricoverato: come sta l’ex tronista di Uomini e Donne

Poche ore prima, secondo quanto riportato dal sito Isa e Chia, l’ex tronista avrebbe rivelato via Instagram Stories di aver subito uno strappo muscolare, ma la situazione si sarebbe aggravata e lo avrebbe costretto al ricovero.

Luigi Mastroianni ha comunque rassicurato scrivendo di star bene, si dice pronto a tornare presto, ma il passaggio del suo messaggio in cui dice “Peggio di quello che pensavo”

Ex corteggiatore di Sara Affi Fella a Uomini e Donne, era diventato poi tronista e aveva scelto Irene Capuano. La coppia, nata sotto i riflettori del noto dating show, è però “scoppiata” e oggi Luigi Mastroianni è legato a un’altra donna, la fidanzata Anna Scuderi.

A lei, qualche settimana fa, ha dedicato un dolcissimo pensiero sui social che celebra il loro amore: “A te che sei sempre con me. A te che mi vieni dietro in tutte le mie follie. A te che non mi dici mai di no e sei sempre pronta ad aiutarmi e spronarmi. Grazie. Ti amo“.