A Temptation Island si acuisce la crisi tra Floriana e Federico, coppia protagonista di questa edizione. La ragazza viene convocata nel Pinnettu per visionare alcune clip riguardanti il fidanzato e il suo avvicinamento alla single Vincenza. Immagini che di fatto spezzano il suo cuore e portano in Floriana una precisa convinzione: “È cattivo e non me lo merito“.

Floriana e Federico in crisi a Temptation Island

Floriana e Federico, la crisi a Temptation Island si fa sempre più importante. La coppia ha deciso di partecipare al docu-reality per capire se il loro rapporto regge su un vero amore, oppure se è solo una questione di abitudine.

Ma nei villaggi i due ragazzi hanno approcciato all’avventura in maniera differente. Federico si è lasciato andare, avvicinandosi progressivamente alla single Vincenza e instaurando con lei un rapporto fatto di sguardi, sorrisi e conversazioni intime. Floriana, dall’altro lato, ha assistito impotente a questa liaison tra il compagno e la tentatrice. Sino alla puntata di questa sera, che l’ha vista nuovamente in lacrime di fronte alle immagini di Federico.

Convocata nel Pinnettu, la produzione mostra a Floriana alcune clip riguardanti Federico. Il ragazzo è sempre più complice con la single Vincenza, alla quale confida quale aspetto del fisico di una donna maggiormente osserva la prima volta.

“Il sorriso, e poi il sedere…“. È solo la prima di una lunga serie di dichiarazioni che gettano Floriana nello sconforto.

Floriana chiede il confronto, Federico dà forfait

Floriana, uscita dal Pinnettu, scoppia in lacrime e si sfoga con le sue compagne di viaggio: “Me ne voglio andare a casa, non ce la faccio più a stare qua e non lo voglio manco vedere, neanche confrontarmi con lui. Mi fa troppo schifo in questo momento rivederlo. Non se lo merita di stare qui, ogni giorno mi fa piangere“.

Le ragazze provano a consolarla, ma la posizione di Floriana è inamovibile: “Non lo voglio vedere più, è cattivo e non me lo merito. Ci sono modi e lui non ha modi. Devo pensare a me stessa, non posso stare così“. Floriana è intenzionata a non soffrire più e, per questo motivo, decide di chiedere il falò di confronto immediato. Ma, seduta al falò di fronte a Filippo Bisciglia e in attesa del fidanzato, Floriana si rende conto che Federico ha rifiutato il confronto non presentandosi. La ragazza fa così immediato ritorno al suo villaggio.

