Un posto al sole è pronto a tornare con le sue puntate anche in questa settimana. Gli episodi della soap andranno in onda a partire da lunedì 19 luglio 2021 e l’appuntamento è fissato come al solito ogni giorno a partire dalle ore 20:45 su Rai 3, fino al venerdì della stessa settimana. I fan continueranno il preserale della rete Rai insieme alla soap italiana ambientata a Napoli, arrivata ormai alla sua 24esima stagione consecutiva.

Un posto al sole: le anticipazioni delle prossime puntate

Nelle prossime puntate di Un posto al sole la farà da protaognista la situazione di Filippo che vedremo ancora alle prese con le dolorose conseguenze del delicato intervento al quale si è sottoposto che lo metterà in seria difficoltà nei confronti di sua moglie e di sua figlia.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 19 luglio

Filippo è stato dimesso dall’ospedale ed il rientro a casa lo porrà in serie difficoltà. L’uomo è totalmente estraneo in casa sua dato che non riesce a ricordare nulla nè della moglie Serena nè tantomeno della figlia Irene. Le due non prenderanno bene la cosa e saranno quasi senza forze di fronte al modo di fare di Filippo.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 20 luglio

Serena è ormai allo stremo delle forze e non sa come comportarsi con suo marito che sembra essere del tutto assente e senza un minimo ricordo della donna che ama e della figlia frutto del loro amore.

Intanto Jimmy è sempre alle prese con il campo estivo che lo ha messo di fronte ai bulli che lo perseguitano e cercherà di reagire. Intanto Renato e Nico saranno ai ferri corti.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 21 luglio

Mentre Serena cerca di rassicurare il marito Filippo che quella è casa sua e del fatto che può stare tranquillo, l’uomo apparirà sempre più smarrito e in procinto di prendere una drastica decisione.

Continuano le incomprensioni tra Renato e Nico quando Susanna inizierà una collaborazione con quest’ultimo.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 22 luglio

Gli affari di Marina e Roberto subirenanno una frenata d’arresto ed i due devono decidere il da farsi per il futuro. Roberto e Fabrizio potrebbe dover modificare il loro rapporto lavorativo a causa di una spiacevole notizia. Intanto un incontro casuale tra Silvia e Giancarlo si tramuterà nella donna in nuovi pensieri nostalgici sull’uomo.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 23 luglio

Dopo l’incontro Giancarlo chiamerò Silvia e la metterà in crisi per l’ennesima volta.

Intanto il Ferri cerca di rendersi utile con Filippo ma ormai l’uomo sembra deciso a trasferirsi dal padre e lasciare a casa sua moglie e figlia. Marina intanto è ignara di tutto ciò che succede ai cantieri e Fabrizio è convinta di non rivelarle nulla.