Gemma Galgani sta trascorrendo le vacanze estive a Roma, preferendo questa città a Torino, la sua città natale. Nella capitale, la dama di Uomini e Donne sembra avere molto tempo per riflettere e ultimamente il suo pensiero è ricaduto su Marco Firpo, ex cavaliere frequentato anni fa. Dopo che Gemma ha parlato di lui in un’intervista, una cara amica del corteggiatore ha fatto luce sulla sua vita e delle sue condizioni di salute, messe a dura prova da ben 3 interventi al cuore.

Gemma Galgani e quel pensiero rivolto a Marco Firpo

Pochi giorni fa Gemma Galgani ha parlato di sé nel corso di un’intervista a Uomini e Donne Magazine.

La dama del noto dating show di Canale 5 ha rivelato di aver recentemente pensato ai suoi amori passati, riflettendo in particolar modo su quanto vissuto in compagnia di Marco Firpo. “Il mio pensiero ultimamente è andato spesso a Marco, ‘il lupo di mare dai lunghi capelli biondi’” ha ammesso Gemma. “Ricordo una situazione molto romantica, nel periodo della nostra frequentazione. Forse anche per lo scenario estivo, ora che è estate e che si ha voglia di mare, mi passa ogni tanto in mente quell’immagine, insieme a Marco– aveva spiegato- un bel ricordo che resterà sempre con me”.

La storia fra Gemma e Marco si è conclusa ormai anni fa, eppure lei sembra non riuscire a dimenticare quanto vissuto al suo fianco. Le sue parole hanno ricordato ai fan di Uomini e Donne il periodo della loro storia e in molti si sono domandati che fine potesse aver fatto il cavaliere. A rompere il silenzio ci ha pensato un’amica di Firpo, che nelle ultime ore ha parlato di lui su Facebook.

Marco Firpo dopo Gemma Galgani: “1 anno di via vai nelle cliniche”

Era il 2017 quando Marco Firpo ha fatto il suo primo ingresso negli studi di Uomini e Donne, per corteggiare Gemma Galgani. Dopo un periodo di frequentazione, lui e la dama avevano capito di non essere fatti l’uno per l’altra e avevano messo un punto alla loro storia, ma ora proprio la bionda del trono Over ha riportato alla luce i momenti vissuti con lui, che a quanto pare ha trascorso un anno particolarmente complesso.

“Ha subìto 3 interventi a cuore aperto, ha fatto circa 1 anno di via vai nelle cliniche per questo problema ed è stato costretto a seguire delle terapie e delle cure molto pesanti…” ha scritto un’amica di Firpo, parlando di lui su Facebook. “Tutto ciò avrebbe stroncato un elefante…Il mio amico Marco Firpo non ha mai perso lo spirito…” ha poi aggiunto, non rivelando nulla sulle sue condizioni di salute attuali.

Chissà che Gemma Galgani, venendo a conoscenza delle problematiche affrontate dall’ex cavaliere non decida di mettersi in contatto con lui, per mostrargli la sua vicinanza. Per il momento, la dama non ha reagito pubblicamente alle informazioni diffuse dall’amica di Firpo.

Marco Firpo lontano da Gemma Galgani e Uomini e Donne: l’impegno sociale

Dopo l’anno tutt’altro che semplice al quale ha dovuto far fronte, Marco Firpo ha avuto modo di vivere un’importante esperienza al servizio degli altri.

L’ex corteggiatore di Gemma Galgani è infatti diventato testimonial del Disability Pride Italia, per il quale è stato organizzato un evento in queste ore.

“Felicissimo di essere stato testimonial ieri al Disability Pride Italia…È sempre bello partecipare ad eventi benefici come questo…Ringrazio tutti…” ha commentato felice Marco.