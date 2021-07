Gemma Galgani è stata uno dei volti storici di Uomini e Donne, dove ha incontrato numerosi corteggiatori, uno dei quali torna a occupare i suoi pensieri. La Dama torinese potrebbe non avere la stessa posizione nella prossima edizione, con Maria De Filippi che pare voglia limitarne lo spazio per rinnovare il dating show. Ciò non ha fermato Gemma Galgani dal concedere un’intervista a Uomini e Donne Magazine, dove non le ha mandate a dire ad alcune rivali, prima tra tutte Tina Cipollari.

Gemma Galgani: il corteggiatore a cui continua a pensare

Gemma Galgani ha confessato a quale corteggiatore è tornata a rivolgere i suoi pensieri, e non si tratta di Giorgio Manetti.

Il “Gabbiano” è stato molto coinvolto con la Dama, ma il loro rapporto è deteriorato brutalmente, come testimoniano gli attacchi di Manetti a Gemma. Invece, chi ha lasciato un buon ricordo è Marco Firpo, ex cavaliere di Uomini e Donne.

Il “lupo di mare dai lunghi capelli biondi” ha stregato Gemma Galgani, che ricorda in particolare un appuntamento speciale a Bonassola, in Liguria. “Forse anche per lo scenario marino, ora che è estate e che si ha voglia di mare, mi passa ogni tanto in mente quell’immagine, insieme a Marco… Un bel ricordo che resterà sempre con me“, ha confessato.

Chi è Marco Firpo, ex cavaliere di Uomini e Donne

Marco Firpo ha partecipato al dating show di Maria De Filippi nel 2017, ed è stato poi costretto ad abbandonare dopo dei problemi di salute. Il cavaliere si è sottoposto a un intervento chirurgico al cuore, e ha poi deciso di abbandonare Uomini e Donne, dove il suo ritorno era molto atteso. Firpo è ligure, vive a La Spezia e avrebbe anche un titolo nobiliare, di marchese.

Il suo grande amore è sempre stato il mare, da cui non riesce a separarsi. Nel corso di Uomini e Donne, tra lui e Gemma Galgani sembrava fosse nata la scintilla, ma dopo il ritiro di Marco Firpo tra i due non ci sarebbero stati altri contatti, tranne che per gli auguri.

Le frecciatine a Tina Cipollari

Per Gemma Galgani, Uomini e Donne non è stato solo romantiche passeggiate e amori fugaci. La Dama si è confrontata con varie sfide, sicuramente la più difficile con Tina Cipollari. Tra le due non c’è mai stata simpatia, anzi nel corso del tempo si sono scontrate praticamente a ogni occasione, a volte andando anche sul fisico. Per la nuova edizione, la Dama decide di darle un consiglio: “Suggerisco di fare il pieno di argomenti nuovi da esporre in trasmissione, così non deve sempre ricorrere alle offese nei miei confronti, oppure a tirare fuori pettegolezzi infondati sulla mia vita passata“.

Gemma aggiunge anche che la platinata opinionista potrebbe “proporsi con un nuovo look, magari qualcosa di più fresco, più giovanile, più informale… Del resto andiamo in onda alle 3 del pomeriggio, mica deve agghindarsi come fosse ogni puntata alla Prima della Scala“.

La rivalità con Isabella Ricci per il Trono

È ora spuntata una nuova Dama che potrebbe dare filo da torcere all’egemonia di Gemma a Uomini e Donne.

Isabella Ricci sembra infatti arrivata giusto in tempo per “rubare” un po’ di spazio nel dating show. Riguardo al suo recente arrivo anche su Instagram, Gemma Galgani ha commentato sarcastica: “Mi sembra abbia superato la sua timidezza, le sue perplessità e la sua mancanza di tempo nei confronti dei social, dove è diventata piuttosto attiva“.

