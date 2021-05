L’ex pretendente di Gemma Galgani, Giorgio Manetti è tornato a parlare della nota dama conosciuta all’interno di Uomini e Donne. I due non stanno più insieme da anni ormai, ma il corteggiatore non perde mai occasione di condividere commenti pungenti sul suo conto. In questi giorni, il manager toscano ha parlato anche del dating show a cui ha partecipato in passato, criticandolo duramente.

L’amore fra Giorgio Manetti e Gemma Galgani: un ricordo agrodolce

Giorgio Manetti è stato uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, dove ha conosciuto Gemma Galgani. I due si erano conosciuti nel gennaio 2015 e dopo un primo incontro lontano dalle telecamere fra loro era scattata la scintilla.

Andando contro le critiche degli opinionisti del dating show, che lamentavano la differenza d’età fra Manetti (1956) e Gemma (1950), i due avevano iniziato una lunga frequentazione fatta di continui “tira e molla”. La dama aveva poi deciso di non uscire dalla trasmissione con lui, dubitando della sincerità dei suoi sentimenti. Da allora entrambi conducono vite separate, alla costante ricerca dell’amore. Di tanto in tanto però Manetti ripensa alla donna e nel corso delle interviste la nomina, talvolta criticando il suo percorso e talvolta invece elogiandola.

Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani

In questi giorni, Giorgio Manetti ha risposto alle domande del settimanale Ora, che ha nuovamente interrogato l’ex cavaliere a proposito di Gemma Galgani. Come spesso è avvenuto in passato, il manager ha criticato l’ex partner osservando con tono polemico come la bionda torinese partecipi al programma da ormai più di 10 anni. Nella parte di intervista riportata di Fanpage.it si leggono alcune delle dichiarazioni di Manetti. “Come mai lei non trova l’uomo giusto? Certo non dipende dal programma di Maria… Si può anche sognare di trovare l’anima gemella, però tenendo i piedi ben piantati a terra, dopo una certa età” ha commentato aspramente.

“Lei è lì negli studi da 12 anni, ora siamo nel 2021, fate voi” ha aggiunto malignamente soffermandosi sulla quantità di tempo trascorsa, senza che la Galgani trovasse mai l’amore.

Senza lasciarsi intenerire dal ricordo dei momenti trascorsi insieme, Giorgio ha poi voluto prendere le distanze dalla dama: “Io non voglio darle troppa importanza, si parla di lei sui giornali di gossip già fin troppo!”. Conclusa l’esperienza di “cavaliere”, Manetti è ritornato alla sua vita di sempre e sembra andare fiero di questa scelta.

“Il pubblico ha capito che non ero figlio della situazione che si era creata con lei. Avevo altri argomenti e l’ho dimostrato uscendo dal programma”.

“Lei invece senza tv non ha alternative” ha tuonato critico concludendo il discorso.

Giorgio Manetti su Uomini e Donne: “Adesso non mi piace più”

Una volta uscito senza anima gemella da Uomini e Donne, Giorgio Manetti non ha più voluto farvi ritorno. Il suo pensiero sull’esperienza vissuta è rimasto molto positivo, nonostante l’esito infelice: “Non rinnego nulla, sono stati tre anni bellissimi”.

Tuttavia, guardando le puntate più recenti della trasmissione, l’ex corteggiatore confessa di non apprezzare ciò che vede.

“Sono cosciente che questo programma mi ha dato tanta popolarità, ma quando la gente in uno studio televisivo inveisce contro di te e ti insulta e parla di dignità, allora capisci che è arrivato il momento di andartene” ha spiegato senza fare nomi e lanciando invece frecciatine.

“Io non credo che non tornerò mai più in quegli studi perché non ne ho bisogno. Posso dire che non ne sento la necessità” ha aggiunto, non spiegando però se il suo cuore è riuscito a fare spazio a un nuovo amore lontano dai riflettori.

“Ora mi capita di guardare a volte Uomini e Donne e sinceramente devo dire che adesso non mi piace più” ha concluso sincero Manetti.

