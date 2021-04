A Uomini e Donne continua l’ormai storica lite fra Gemma Galgani e Tina Cipollari. In questa settimana i rapporti fra le due sembrerebbero essersi complicati ancora di più e la dama torinese manifesta grandi difficoltà nel sostenere la situazione. Nel corso di uno sfogo, la donna ha descritto con parole molto forti il comportamento dell’opinionista.

Gemma Galgani, la polemica su Walter Chiari

Nel corso di questa settimana Tina Cipollari e Gemma Galgani si sono scontrate in maniera piuttosto accesa. L’opinionista ha infatti dichiarato che la dama sarebbe stata l’amante di molti uomini, arrivando addirittura a sostenere che avrebbe avuto una relazione con il comico Walter Chiari.

Gemma si è dimostrata immediatamente pronta a rispondere alle accuse, tuttavia le parole della Cipollari su questa e altre questioni, sembrerebbero averla ferita non poco.

In uno sfogo mandato in onda pochi minuti fa, la dama si è detta fortemente dispiaciuta non solo dall’atteggiamento di Tina, ma anche da quello di un’altra persona.

Gemma Galgani contro Tina e Gianni Sperti

“Sono proprio allibita, senza parole, ma per tutto!”, così Gemma commenta il suo stato d’animo di fronte alle telecamere di Uomini e Donne, al termine della scorsa puntata.

La produzione ha infatti registrato una confessione della dama, poi mandata in onda prima del suo ingresso in studio nel corso della puntata di oggi. La bionda torinese si dimostra fortemente dispiaciuta non soltanto per le parole di Tina, ma anche per quelle del suo compagno di poltrona: Gianni Sperti.

“Pretendono che in 10 minuti io decida se una persona mi piace o non mi piace” continua la donna, spiegando di voler sempre valutare con calma le sensazioni provate in occasione delle sue uscite con gli uomini della trasmissione.

“Fanno in modo di farmi passare per quella che non ne fa mai una giusta” dichiara sul piede di guerra la Galgani, per poi concentrarsi solamente sull’acerrima nemica, Tina Cipollari.

Gemma Galgani su Tina: “Lei è proprio gelosa, lei è invidiosa”

“Oggi me ne ha dette di ogni” afferma Gemma ricordando le parole che Tina le ha rivolto nel corso della puntata appena conclusa. Giudicando il suo atteggiamento la dama non fa sconti e descrive con rabbia l’opinionista.

“Lei è proprio gelosa, lei è invidiosa del fatto che io riesca sempre a metterci entusiasmo, che io riesca sempre a cadere e alzarmi, lei è solo lì pronta insieme al suo compare, per poter aspettare che io faccia un passo sbagliato, solo quello.

E poi comunque si fanno condizionare da lei!”.

Gemma parla con il volto amareggiato e muove nuove accuse anche nei confronti di Sperti. Nel frattempo, Tina vede il filmato dalla sua postazione e si mostra contrariata, chiedendo di poter parlare.

La reazione di Tina Cipollari: “Smettiamola con questa cosa”

Una volta terminato il video, l’attenzione ritorna in studio e Tina non attende un solo secondo prima di prendere parola. “Smettiamola con questa cosa che io sono invidiosa di lei, che io sono cattiva nei suoi confronti” inizia l’opinionista cercando di smentire tutto quanto è stato affermato dalla dama.

“Lei si rovina da sola ogni volta!” aggiunge furiosa, spiegando che le critiche mosse da lei e Sperti in merito all’indecisione manifestata da Gemma nelle sue relazioni sarebbe assolutamente fondata. “Lei l’ha scelto quando già era cosciente del fatto che non era assolutamente interessata!” chiarisce ancora, criticando la scarsa chiarezza di Gemma nei confronti dell’ultimo uomo frequentato.

Proprio parlando di quest’indecisione, Tina dichiara inoltre di credere che Gemma non abbia voluto continuare la frequentazione con il suo ultimo corteggiatore per via dell’età.

“Lei ha deciso anche in meno di 10 minuti quando sono giovani, aitanti, lei li inquadra bene!” commenta senza peli sulla lingua l’opinionista.

Gianni Sperti sostiene la collega

Diversamente dalla collega, Gianni Sperti reagisce con toni decisamente più pacati al filmato della Galgani, ma non manca comunque di lanciare frecciatine.

“Lei dice che siamo noi che la facciamo passare come una che non ne combina una giusta, la verità è che è lei che non ne combina una giusta!”

“Oggi siamo agguerriti!” commenta infine l’ex ballerino, prima di lasciare spazio proprio all’ingresso in studio di Gemma Galgani.

