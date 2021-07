Antonella Clerici si sta godendo le vacanze fra casa e mete turistiche lontana dagli impegni televisivi, ma fra un viaggio e l’altro trova comunque il tempo di rimanere aggiornata su quanto sta accadendo in Italia e nel mondo. In particolar modo, la conduttrice sembra aver preso a cuore la questione relativa alla campagna vaccinale. Sul suo profilo Twitter, Antonella ha scritto un messaggio di sfogo, esprimendo la sua opinione su chi non vuole vaccinarsi.

Antonella Clerici si sfoga sui vaccini: “Senso di responsabilità”

Antonella Clerici non appare in tv da qualche settimana dopo aver chiuso la stagione di È sempre mezzogiorno e continua a restare in contatto con i suoi fan tramite i suoi profili social.

Su Instagram, la conduttrice ha pubblicato alcune immagini delle sue vacanze, mentre poche ore fa ha affidato a Twitter uno sfogo personale.

A provocare la riflessione di Antonella sono state le notizie riguardanti le persone che continuano a dirsi contrarie alla vaccinazione contro il Covid-19. “Credo che nessuno di noi abbia fatto il vaccino a cuor leggero” ha tuonato la Clerici nel suo tweet. “Lo abbiamo fatto per il senso di responsabilità per la comunità più fragile” ha aggiunto, motivando indirettamente la sua personale scelta di vaccinarsi.

Antonella Clerici e la riflessione sulla libertà

Antonella ha scritto parole molto dirette per rendere nota la sua opinione in merito alle discussioni emerse nell’ultimo periodo. La conduttrice Rai non ha evidentemente timore di schierarsi a favore della scienza, che a suo avviso è fondamentale per la sopravvivenza umana.

“Perché se non fosse per la scienza moriremmo a 30 anni” ha osservato sicura. “Perché la mia libertà finisce dove comincia quella dell’altro” ha infine concluso.

Antonella Clerici si sfoga su Twitter sui vaccini

Antonella Clerici vaccinata: la foto social

Lo scorso 28 maggio, Antonella Clerici è stata vaccinata ad Alessandria e ha deciso di immortalare il momento con una fotografia poi pubblicata sul suo profilo Instagram.

La conduttrice ha chiamato a raccolta medici e infermieri del centro vaccinale e ha posato con loro, mostrando le dita alzate a formare una “v” in segno di vittoria. “Vacinada. Grazie ai medici e infermieri” aveva commentato, aggiungendo poi di sentirsi libera e felice.