Martedì 20 luglio 2021 il canale di Rai 2 continua a proporre in prima tv assoluta, i casi avventurosi di una detective nipote d’arte. I casi della giovane Miss Fisher torna in onda alle ore 21:20, quando la giovane detective Miss Peregrine Fisher sarà alle prese con La cripta delle lacrime e con nuovo caso da risolvere seguendo il suo infallibile fiuto. Le anticipazioni del quinto appuntamento con Miss Fisher su Rai2.

I casi della giovane Miss Fisher: torna su Rai2 la giovane detective nipote d’arte

Martedì 20 luglio 2021 Rai2 continuerà a trasmettere per la prima volta assoluta in Italia il ciclo di telefilm de I casi della giovane Miss Fisher con Geraldine Hakewill sempre nei panni della giovane ed intraprendete protagonista.

L’inizio sarà come avvenuto per gli altri 4 episodi a partire dalle ore 21:20 su Rai2 quando andrà in onda il quarto ed ultimo episodio della serie di telefilm, considerata uno spin-off della serie Miss Fisher – Delitti e Misteri. Si porta così quinto appuntamento la messa in onda della prima stagione che ha saputo coinvolgere i telespettatori della televisione pubblica.

La nuova collana di telefilm ha seguito le vicende di Peregrine Fisher, la nipote della più nota Phryne Fisher, il personaggio nato dalla penna della scrittrice australiana Kerry Greenwood che ha ottenuto un grande successo grazie ai libri dedicate alle sue avventure e che ora passano il testimone alla nipote che ne segue le orme.

I casi della giovane Miss Fisher e la cripta delle lacrime: le anticipazioni della trama del quinto episodio

Nel quinto episodio di questa stagione troviamo Miss Fisher a Gerusalemme, dopo che ha lasciato il suo bel Jack sulla scaletta del volo che ha preso da sola. Una volta atterrata a Gerusalemme si trova in una città affollata ed indaffarata a portare avanti i suoi affari quando la sua attenzione si posa su di una figura femminile inseguita dalla polizia e subito si mette sulle sue tracce.

Così dopo aver liberato la misteriosa giovane dalla prigione dove la tenevano prigioniera, Miss Fisher si ritrova ad indagare sulla scomparsa improvvisa dell’intera tribù della ragazza che la condurrà ad indagare su dei legami inaspettati che legano l’Inghilterra e Gerusalemme, fino a giungere in una cripta segreta che nasconde misteri finora rimasti sepolti.