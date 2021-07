La storia d’amore tra Stefano e Manuela a Temptation Island è, ancora una volta, destinata a far discutere. Al centro delle polemiche le discutibili dichiarazioni del ragazzo che, confidandosi con i suoi compagni di viaggio, esprime parole negative per la fidanzata: “Tranne due piatti in tavola e le pulizie non sa fare altro“.

Manuela umiliata dalle parole di Stefano

Manuela e Stefano sono una delle coppie più discusse di questa edizione di Temptation Island. Entrati nel docu-reality per mettere alla prova il proprio sentimento, i due sembrano viaggiare su due binari paralleli senza possibilità di incrociarsi.

Da un lato Stefano è sempre più legato alla single Federica, tra bagni in idromassaggio, coccole sullo sdraio e balli in giardino avvinghiati l’uno all’altra. Dall’altro lato Manuela ha trovato nel single Luciano un confidente e grande amico, con il quale sfogarsi per gli atteggiamenti del fidanzato.

E, anche questa sera, sono le parole di Stefano a finire nel vortice delle polemiche. Confidandosi con alcuni compagni nel villaggio dei fidanzati, il ragazzo spende parole negative per la fidanzata: “Più conosco Federica, più mi rendo conto di quanto perdo tempo io. Sarà una brava ragazza, ma tranne due piatti in tavola e le pulizie non sa fare altro“.

Manuela in lacrime: “Ha detto che sono la sua ex“

Nel Pinnettu Manuela e le sue compagne di viaggio reagiscono scandalizzate alle parole di Stefano. “Andiamocene“, commenta stizzita Manuela uscendo dal Pinnettu. A suo supporto intervengono Floriana e Jessica che si chiedono come ancora lei soffra per lui nonostante le mancanze di rispetto nei suoi confronti: “E tu ancora sei qua a pensare?“.

Ma i video per Manuela non sono finiti. Al falò delle fidanzate la ragazza visiona altre immagini di Stefano assieme alla single Federica.

Il ragazzo parla con lei come se fosse single e, addirittura, etichetta Manuela come la sua “ex”. La ragazza è sicura: “È inutile continuare a farmi del male. Voglio un uomo che mi apprezzi e lui non mi apprezza. Non ne posso più“.

Tornata nel villaggio Manuela si sfoga con il single Luciano e, riferendosi al fidanzato Stefano, scoppia in lacrime: “Ha detto che sono la sua ex. È anche un codardo, perché se pensi che sono la tua ex e mi hai rimpiazzato, me lo vieni a dire in faccia“.

