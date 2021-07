In vista della nuova stagione di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha in serbo un cambio di rotta netto. L’ideatrice e conduttrice del programma è alla ricerca di nuovi tronisti e troniste che siano più ‘veri’. L’obiettivo? Ridare al dating show l’autenticità che lo ha reso così celebre.

Maria De Filippi alla ricerca della vita vera

Non è ancora stata stabilita una data precisa per l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne ma indiscrezioni parlano del 6 o del 13 settembre. Nel corso di un’intervista al settimanale Oggi, Maria De Filippi ha parlato approfonditamente delle novità del programma.

Non ci saranno stravolgimenti riguardo il format ma cambierà completamente la selezione dei partecipanti. Da tempo infatti tronisti e troniste si erano uniformati intorno al profilo di giovani influencer, belli e attivi sui social. Ora invece Maria De Filippi racconta: “Cerco un ragazzo che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti; quando ho capito che i tronisti erano diventati un cliché, ho deciso di cambiare.”

Un cambio che, probabilmente, segnerà non solo la prossima ma tutte le future stagioni di Uomini e Donne. L’obiettivo è quello di recuperare quella naturalezza che ha reso celebre il programma e che, da 25 anni, tiene incollati alla tv milioni di telespettatori.

La figura del tronista a Uomini e Donne

Nell’ormai lontano 1996, Maria De Filippi ebbe l’idea di creare uno show nel quale le coppie potessero raccontarsi e confrontarsi: nasceva così Uomini e Donne nel quale si dibatteva intorno alle questioni giovanili. Nel 2001 diventa il format che ancora oggi prosegue: un dating show nel corso del quale possono nascere relazioni tra tronisti o troniste e corteggiatori o corteggiatrici.

Il termine stesso tronista è stato coniato ad hoc dalla trasmissione. Il ragazzo o la ragazza che occupa quel ruolo è sempre stato espressione del sentire e della moda comune e negli anni si è evoluto di pari passo con la società.

Non è un caso dunque se da qualche anno a questa parte molti (se non tutti) i partecipanti al programma fossero influencer o comunque ragazzi particolarmente popolari sui social. Ora però la tendenza è un’altra. Maria De Filippi è alla ricerca di vita vera, di profili più eclettici e non scontati.

Una tendenza che non riguarda solo Uomini e Donne ma che con ogni probabilità riguarderà tutti i suoi programmi di successo. Del resto, ciò che l’ha resa così popolare, è proprio la sua conduzione spontanea e diretta e la sua capacità di rappresentare una realtà che è lo specchio del mondo reale.