Anche la stagione 2020/2021 del dating show più seguito di Mediaset volge al termine. Uomini e Donne torna a settembre con tante novità in serbo per i suoi fedeli telespettatori. Quello che tutti si stanno chiedendo adesso è: chi saranno i nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per trovare la loro anima gemella?

Uomini e Donne 2021/2022: tra novità e conferme

La fine di Uomini e Donne lascia un grande vuoto nel pomeriggio di Canale 5. A colmarlo le nuove puntate di Mr Wrong – Lezioni D’amore, serie tv con la star turca Can Yaman. Bisognerà attendere il termine della pausa estiva per tornare a emozionarsi con gli amori di Uomini e Donne.

Le prime indiscrezioni intanto rivelano che Maria de Filippi riconfermerà il format di quest’anno anche per la prossima stagione. Dunque accanto al trono classico vedremo il trono over riservato ai senior, cioè a tutti coloro che hanno ormai spento 40 candeline e si affrettano a cercare anch’essi l’anima gemella.

Uomini e Donne 2021/2022: tra i possibili tronisti un ex-corteggiatore

Per quanto riguarda il tema più caldo, i tronisti, alcuni rumors rivelano la possibile presenza di Matteo Ranieri sul trono del programma a partire da settembre 2021. L’ex corteggiatore della tronista Sophie Codegoni, dopo una breve frequentazione con la donna, sarebbe stato lasciato e quindi potrebbe essere pronto a tornare in pista nel prossimo autunno.

Notizia, questa, che renderebbe molto felice Gemma Galgani, la storica dama torinese del dating show che in un commento su Instagram ha detto di approvare l’eventuale scelta: “Sì, mi piacerebbe tantissimo, se lo merita!”

Uomini e Donne 2021/2022: Francesco Chiofalo nuovo tronista inaspettato?

Indiscrezioni dell’ultimo minuto fanno pensare anche a un volto nuovo come possibile tronista: si tratta di Francesco Chiofalo.

A lanciare la bomba social sarebbe stato Alessandro Rosica, “l’investigatore social”, come lui stesso si fa chiamare. E il personal trainer e influencer romano, Francesco, nelle stories Instagram sembra confermare l’indiscrezione: “Che bella notizia che ho avuto oggi… purtroppo non posso spoilerare nulla, ma ne riparliamo a settembre, #confermato”. Si starà riferendo proprio alla sua partecipazione a Uomini e Donne?

Tra i possibili tronisti anche volti noti di Uomini e Donne

Tra i volti già noti del programma compaiono, invece, quello di Carolina Ronca ed Eugenia Rigotti. Nonostante alla domanda su un post di Instagram, “vorreste Carolina sul trono a settembre?”, in tanti abbiano risposto di no, alcune indiscrezioni parlano proprio di lei, l’ex corteggiatrice di Giacomo Czerny, come tronista 2021.

Per quanto riguarda Eugenia, il suo corteggiamento nei confronti di Massimiliano Mollicone non è andato a buon fine, in quanto il ventenne di Anzio ha fatto un’altra scelta. Dunque per il momento i candidati sono volti più o meno noti del programma, ma non mancheranno certo le sorprese.