La giovanissima coppia, nata poche settimane fa a Uomini e Donne, sta vivendo a pieno la gioia di un amore appena nato. Una relazione che sembra essere destinata ad evolversi in fretta tanto che Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto si sono detti pronti alla convivenza.

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto vanno a vivere insieme

L’ex tronista Massimiliano Mollicone, 20 anni, poche settimane fa ha fatto la sua scelta. Vanessa Spoto, 19 anni, è la ragazza che gli ha rubato il cuore e con la quale ha deciso di intraprendere una relazione che sembra andare davvero a gonfie vele. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, i 2 hanno raccontato la loro esperienza e si sono lasciati andare a dichiarazioni molto importanti.

Determinati a vivere pienamente il loro amore hanno confessato: “Se le cose andranno bene, come sta succedendo adesso, andremo a vivere insieme già a settembre”. La coppia, che oggi vive una relazione a distanza, non sembra spaventata all’idea della convivenza, anzi.

Massimiliano e Vanessa potrebbero prendere casa a Nettuno, città nella quale l’ex tronista vive insieme alla madre e alla sorella, già dopo l’estate. La Spoto si è infatti detta disponibile a lasciare Prato per intraprendere questa nuova avventura.

Massimiliano e Vanessa dopo Uomini e Donne

Per Massimiliano e Vanessa questo è davvero un momento magico, l’inizio di una storia d’amore che sembra promettere molto bene. Dal punto di vista lavorativo Mollicone ha dichiarato di essere tornato in carrozzeria, dove lavora con il cognato. Massimiliano si è sempre mostrato orgoglioso del suo mestiere manuale e della sua grande forza di volontà, grazie alla quale riesce ad avere una certa indipendenza economica. Stessa cosa vale per Vanessa che, a Prato, lavora in un’azienda tessile.

Anche se entrambe non disdegnano l’idea di intraprendere una carriera televisiva, questa non sembra essere la loro priorità.

Quel che è certo ad oggi è che non faranno parte del cast di Temptation Island, lo show di Canale 5 in partenza il 30 giugno.

Come spesso accade, in molti si erano chiesti se la nuova coppia di Uomini e Donne avrebbe partecipato al programma di Filippo Bisciglia ma Massimiliano Mollicone ha prontamente risposto, come riportato su Fanpage: “A Temptation Island non parteciperemo perché ad oggi credo sia un po’ inutile. Ci godremo l’estate e tutto quello che verrà. Magari l’anno prossimo, ma ad oggi credo che non sia neanche una cosa buona per la relazione che si sta costruendo adesso.

Io non nego che lo vorrei fare, lei no perché ha paura di quelle che mi spalmano la cremina.”

Non ci resta che attendere l’evolversi della relazione e scoprire se davvero la coppia inizierà a convivere da settembre. Per il momento Vanessa è stata accolta calorosamente dalla famiglia del compagno a Nettuno. Massimiliano assicura: “A mia madre Vanessa è sempre piaciuta e ormai è diventata una terza figlia“.