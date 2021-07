La prossima puntata di Temptation Island si prospetta ricca di contenuti. Stando alle anticipazioni emerse in queste ore infatti, un’altra coppia potrebbe ritrovarsi a discutere faccia a faccia per via di un tradimento: Manuela e Stefano. Lei sembrerebbe infatti aver ceduto al fascino del single Luciano e la reazione del suo fidanzato sarebbe stata molto violenta.

Anticipazioni di Temptation Island: Manuela tradisce Stefano

Nella prossima puntata di Temptation Island un’altra coppia potrebbe decidere di porre fine al suo “viaggio nei sentimenti”. Come emerge dalle prime anticipazioni, fra i temi di cui si discuterà lunedì 26 luglio potrebbe esservi anche il più pungente degli argomenti: il tradimento.

A quanto pare infatti, Manuela si sarebbe avvicinata molto al single Luciano nell’ultimo periodo e fra di loro sarebbe scattato anche un bacio. Al termine della quarta puntata, è stato mostrato un breve filmato di anticipazioni su ciò che i fan del reality potranno vedere prossimamente e fra le immagini è apparsa proprio la scena che riguarda la fidanzata di Stefano e il single.

Manuela e Luciano appaiono molto vicini, nella piscina del villaggio fino a posizionarsi fronte contro fronte. Il single prende poi il viso della ragazza e avvicina le loro labbra.

Non è chiaro se i due si siano effettivamente scambiati un bacio, ma le immagini sembrano lasciare poco spazio ai dubbi. Alcune dichiarazioni di Stefano inoltre confermerebbero quest’ipotesi.

Manuela e Luciano vicinissimi al bacio a Temptation Island

Anticipazioni di Temptation Island: Stefano furioso per il gesto di Manuela

Sempre all’interno del filmato di anticipazioni sulla prossima puntata di Temptation Island è stata inserita una scena riguardante Stefano. Nel video si vede il fidanzato di Manuela che con tono fortemente infastidito commenta “se l’è baciata!”.

Per la rabbia, il concorrente prende a calci una delle torce posizionate sul sentiero di ritorno dal falò verso il villaggio, mentre Alessio cerca di calmarlo.

Stefano prende a calci delle torce dopo aver visto alcune immagini della fidanzata Manuela

Manuela e Luciano appaiono poi nuovamente, in un breve video che li mostra sempre all’interno della piscina. Lui la tiene in braccio cullandola lentamente, mentre lei avvolge il suo collo fra le sue braccia e guarda di fronte a sé con lo sguardo perso.

Manuela abbraccia Luciano nella piscina di Temptation Island

Anticipazioni di Temptation Island: un falò di confronto nella prossima puntata

Le parole di Stefano e la vicinanza di Manuela a Luciano potrebbero essere la conferma del presunto tradimento da parte della ragazza.

Inoltre parlando proprio della prossima puntata, Filippo Bisciglia ha annunciato: “Ci sarà un falò di confronto anticipato”. Chissà che il prossimo incontro sulla spiaggia del reality non riguardi proprio Stefano e Manuela, che a quanto pare potrebbero avere qualcosa di molto grave di cui parlare.

