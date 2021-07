I seguaci di Temptation Island lo avranno notato sicuramente. Tra i protagonisti della stagione c’è lui, Luciano Punzo, il single bello ed abile nel corteggiamento che si sta insinuando tra le crepe della fragile relazione che lega Manuela Carriera a Stefano Sirena. Per lui non è la prima volta in tv: nel 2020 aveva partecipato a Pechino Express. Scopriamo qualcosa in più del 27enne partenopeo.

Chi è Luciano Punzo: carriera

Luciano Punzo è nato a Napoli nel 1994 ma è cresciuto a San Giorgio a Cremano, comune limitrofo al capoluogo partenopeo. Inizia a lavorare come modello e nel 2017, un po’ per gioco, partecipa al concorso di bellezza Mister Italia.

Ne vince la fascia ed inizia così a farsi strada nel mondo della tv, con le ospitate a Pomeriggio 5, il salotto di Barbara D’Urso.

Nel 2020 partecipa a Pechino Express insieme all’amico Gennaro Lillio. La coppia de I Guaglioni riscuote molto successo di pubblico anche viene eliminata solo alla seconda puntata. Mentre per Luciano il gioco è realmente finito, Gennaro rientra in corsa al fianco di Vera Gemma, rimasta sola dopo l’infortunio di Asia Argento.

Nel frattempo Luciano Punzo continua ad essere protagonista di molti servizi fotografici, lavora come operatore antincendio in autostrada e frequenta l’Accademia di Cinema e Teatro di Roma.

Single di Temptation Island

Arruolato tra i tentatori della nuova stagione di Temptation Island, Luciano si sta facendo particolarmente notare per la sua vicinanza a Manuela, fidanzata di Stefano. La ragazza, che ha deciso di partecipare al reality per dare un ultimatum al compagno dopo la scoperta di diversi tradimenti, sembra essere particolarmente interessata al modello. I suoi modi e la sua sensibilità hanno fatto breccia tra le crepe di una relazione che pare essere particolarmente in crisi.

Vita privata di Luciano Punzo

Come chiaro dal suo profilo Instagram, la vita del 27enne si divide tra carriera e famiglia. Luciano Punzo, nonostante la giovane età, è padre di una bellissima bambina di quasi 4 anni di nome Eva. La piccola è nata dalla relazione tra il modello e Valeria Iacomino, ballerina del Teatro San Carlo di Napoli.

Anche se la storia d’amore è finita, per il bene della piccola, i due sono ancora molto vicini. La passione che Luciano Punzo ha per il suo ruolo di padre è testimoniata dai tantissimi scatti pubblicati con la piccola Eva e da post come questo: “Ho sempre sognato di avere una bambina, ma non avrei mai immaginato di potere avere una figlia speciale come te!”, pubblicato in occasione del compleanno della figlia.