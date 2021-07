Questo per Mediaset sarà l’anno del cambiamento e del rinnovo ma il giornalista storico, Maurizio Costanzo, rimarrà la colonna portante di Canale 5. È lo stesso Pier Silvio Berlusconi a sottolinearlo con una lettera. Il presidente rassicura il giornalista sulla sua importanza e chiarisce il malinteso sollevato da Costanzo. Infatti negli ultimi giorni, Maurizio ha lamentato di non aver ricevuto da Mediaset la giusta considerazione durante la presentazione dei palinsesti e del suo show che in autunno compie 40 anni.

Maurizio Costanzo seccato con Mediaset: le amare dichiarazioni del giornalista

Maurizio Costanzo si è mostrato deluso dal fatto che il suo programma non sia stato nominato durante la presentazione del palinsesto, il 1 luglio.

Il giornalista aveva raccontato a Repubblica: “Ho avuto l’impressione di aver interrotto il programma (il Maurizio Costanzo Show, ndr.) perché alla presentazione dei palinsesti di Mediaset non è stato neanche nominato. Mi dispiace perché in autunno festeggerò il quarantesimo anno“.

Costanzo poneva anche l’accento sul suo percorso a Mediaset che merita rispetto e considerazione. Infatti, fa notare di essere l’unico personaggio storico e di rilievo a Mediaset ancora in vita, citando i compianti: Mike Buongiorno, Sandra Mondaini, Corrado e Raimondo Vianello.

La lettera di Silvio Berlusconi a Costanzo chiarisce il malinteso e mette i puntini sulle “i”

La risposta di Pier Silvio Berlusconi non si fa attendere. Il presidente pubblica una lettera in cui ribadisce la stima e l’affetto verso Costanzo .“Affetto, stima e riconoscenza. Sono questi i sentimenti che ho sempre nutrito per Costanzo fin dagli Anni 90, quando Maurizio fu uno dei miei primi punti di riferimento professionali nel mondo della tv”, scrive su TV, Sorrisi e Canzoni.

Inoltre, nella lettera Berlusconi riconferma lo show: “E anche oggi che il grande giornalista ha superato gli ottant’anni, Mediaset e io siamo orgogliosi di averlo ancora in squadra e di poter festeggiare nella prossima stagione su Canale 5 la 40esima edizione del Maurizio Costanzo Show.

Un’occasione in cui sarò felice di celebrare non solo una delle figure più rilevanti della tv italiana ma soprattutto un caro amico”.