Mercoledì 21 luglio 2021 su Rai3 va in onda una commedia francese con l’immenso attore Gérard Depardieu tra i protagonisti. Il film Sogno di una notte di mezza età va in onda sul terzo canale della televisione pubblica alle ore 21:20 circa. Scopri tutto sulla trama ed il cast del film.

Sogno di una notte di mezza età: il cast del film in onda mercoledì 21 luglio su Rai3

Sogno di una notte di mezza età (dal titolo in lingua originale di Amoureux de ma femme) è una pellicola francese del 2018 diretto ed interpretato dall’attore e regista Daniel Auteuil. La usa lunga carriera è costellata di successi e riconoscimenti che grazie al film Appuntamento con l’assassino si consacra alla critica ed al grande pubblico per la vittoria del Premio César come migliore attore.

In quest’ultimo film, come in Sogno di un notte di mezza età, spicca la collaborazione come coprotagonista con il mostro sacro del cinema francese, naturalizzato russo in seguito, Gérard Depardieu. L’attore, impegnato spesso anche come produttore di successo, vanta una rinomata carriera fatta da decine e decine di successi internazionali tra i quali citiamo La maschera di ferro e la miniserie Il conte di Montecristo.

Gli altri interpreti del film sono due conosciute attrici d’oltralpe come Adriana Ugarte che interpreta Emma e Sandrine Kiberlain nei panni di Isabelle.

Sogno di una notte di mezza età: la trama della pellicola

La commedia vede come protagonisti i due amici di vecchia data Daniel e Patrick. Il primo sposato da tempo immemore con l’amata moglie Isabelle, rilegato alla vita di coppia dalla quale sfugge grazie alla sua grande fantasia. Il secondo invece è un infallibile conquistatore che finalmente ha deciso di mettere la testa sulla spalle con a sua ultima fidanzata.

L’occasione di fare una rimpatriata tra amici è data proprio dal fidanzamento di Patrick con Emma, una donna molto più giovane di lui, e quindi gli uomini decidono di organizzare una cena tra coppie.

Una volta ritrovatisi però Daniel non riesce a fermare la sua fantasia ed andrà a fantasticare sulla giovane compagnia dell’amico fino ad insospettire la moglie che lo metterà sotto torchio.