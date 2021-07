Un nuovo cambio di programmazione dei canali Mediaset vede protagonista la kermesse musicale di Battiti Live 2021. Lo show che era stato collocato al martedì in prima serata su Italia1 dovrà cambiare giorno dimessa in onda per la prossima settimana e dunque dovremo pazientare per qualche giorno per rivedere i conduttori Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri insieme a tutti gli artisti che si esibiscono durante il festival musicale organizzato dal Gruppo Norba. Quando andrà in onda Battiti Live 2021 nella prossima settimana.

Battiti Live cambia giorno di messa in onda: il perché della scelta

Nuovo cambio di programmazione per le reti Mediaset che durante questa estate sembrano proprio non voler dare punti di riferimento ai tanti telespettatori delle sue reti.

Questa volta il programma coinvolto a cambiare giorno di messa in onda è quello di Battiti Live 2021, che a partire da martedì 13 luglio aveva iniziato ad andare in onda con regolarità su Italia1.

Qualche giorno la notizia del cambio di programmazione che aveva coinvolto Temptation Island, il love show di successo che sta tenendo attenti i tanti fan della trasmissione di Canale5. Il programma infatti, in occasione del suo gran finale, ha optato per un doppio appuntamento settimanale consecutivo che andrà in onda a stretto giro di posta lunedì 26 luglio e martedì 27.

Battiti Live 2021: quando andrà in onda la prossima settimana

Ed è proprio a causa di questa modifica che si spiega il cambio giorno di trasmissione del Battiti Live 2021 che per l’occasione della sua terza puntata non andrà in onda martedì 27 luglio, proprio per non pestare i piedi al finale di Temptation Island su Canale5, e si sposterà a giovedì 29 luglio sempre su Italia1 a partire dalle ore 21:30 circa.

L’appuntamento è dunque per giovedì 29 luglio 2021 quando rivedremo i conduttori Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri presentare le esibizioni dei cantanti sparsi sui palchi delle splendide città pugliesi che hanno ospitato l’evento.