Mentre oggi lunedì 19 luglio 2021 andrà in onda la quarta puntata del viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, tutti gli appassionati fan del programma si preparano al gran finale che si preannuncia essere scoppiettante come sempre. Temptation Island 2021 si indirizza verso le puntate conclusive ed arrivano importanti novità per quello che riguarda la programmazione su Canale5 che dovrebbe subire delle modifiche per proporre il finale di stagione del suo programma di punta e l’evento che mostra le coppie un mese dopo la conclusione della trasmissione.

Temptation Island 2021: un nuovo viaggio nei sentimenti

Filippo Bisciglia e le coppie di questa edizione di Temptation Island si apprestano a vivere lo sprint finale che li porterà a svelare le ultime 3 puntate del love show.

Oggi lunedì 19 luglio 2021 va in onda la quarta puntata del programma che come al solito sta facendo registrare dei buoni dati negli ascolti, imponendosi anche all’attenzione degli utenti dei social con meme e commenti al seguito, tenendo incollati al teleschermo i curiosi telespettatori che sbirciano le vicissitudini di coppie e single tentatori.

Nelle prime 3 puntate del programma abbiamo visto i protagonisti del viaggio nei sentimenti di quest’anno che si sono fatti conoscere chi per le loro debolezze, come nel caso dell’innamorato e futuro sposo Ste, e chi per le sue gelosie, come il fedifrago Tommaso.

Sono stati loro due i protagonisti dei primi due falò di questa edizione che hanno saputo regalare ai telespettatori emozioni e momenti di trash che chi guarda questo tipo di show cerca costantemente ed è in attesa di gustarsi anche nei 3 ultimi appuntamenti con Bisciglia & Co..

Quando andranno in onda le ultime due puntate di Temptation Island 2021

Mentre oggi lunedì 19 luglio 2021 andrà in onda la quarta puntata del programma il pensiero dei fan va già al finale di stagione quando non solo vedremo che esito avranno i falò conclusivi delle coppie ma scopriremo anche lo stato delle cose un mese dopo il termine della trasmissione.

Stando alle indiscrezioni che circolano sul web Canale 5 sta per preparare un gran finale che non lascerà i fan di insoddisfatti. L’intenzione dell’emittente per la messa in onda degli ultimi due episodi del love show pare infatti che possa essere quella del doppio appuntamento consecutive, che vedrebbe impegnati quindi Filippo Bisciglia e le coppie rimaste ancora sull’isola sia lunedì 26 luglio che martedì 27 luglio, rivela Bubino Blog.

Non ci resta che attendere la conferma ufficiale di Canale5 con il suo palinsesto per la prossima settimana che non tarderà ad arrivare.