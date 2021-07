Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti sono stati la prima coppia di Temptation Island 2021 a uscire, ma anche quella che sta facendo discutere di più. La gelosia di lui e la reazione di lei hanno suscitato enormi polemiche e condanne, anche da parte di un’ex coppia che ha fatto parte dello stesso programma condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, frecciatina di un’ex coppia a Tommaso e Valentina

La gelosia patologica di Tommaso ha colpito nel segno, ma in modo inaspettato: il giovanissimo ha tradito la fidanzata Valentina, molto più grande di lui, con una delle tentatrici. Un rapporto iniziato in maniera inaspettata, specie considerando l’attaccamento di lui.

Al falò di confronto, però, la discussione è stata tutta per i presunti comportamenti sbagliati di lei, tanto che lo stesso Filippo Bisciglia ha provato a sottolineare più volte il tradimento di Tommaso.

Quello che è successo nelle prime due puntate non ha affatto convinto una delle coppie della sesta edizione di Temptation Island, ovvero Valentina De Biasi e Oronzo Carinola. Intervenuti a Radio Radio nel programma di Giada Di Miceli “Non succederà più“, hanno lanciato una frecciatina contro Tommaso e Valentina: “La vedo una storia finta, lui non lo capisco.

Secondo me Filippo si è un po’ scocciato al falò. Quando sento dire che la redazione… Sono cavolate, la redazione non ti dice nulla anzi. Ha avuto una reazione stranissima“. Un dettaglio su tutti non convince: “La reazione di lei, è stata stranissima. Lui è entrato che era geloso di lei per il bikini, del suo corpo. Poi ha baciato una tentatrice. In 14 giorni mi è sembrato eccessivo questo cambiamento“, la frase riportata dalle fonti.

Tommaso e Valentina stanno ancora insieme dopo Temptation Island? L’indizio

Non è l’unico dubbio nato attorno alla prima coppia uscita da Temptation Island 2021.

Nelle scorse ore è stato infatti notato che i due potrebbero non essersi affatto lasciati, come si è visto alla fine del loro falò di confronto. L’immagine del profilo Instagram di Tommaso e Valentina è rimasta la stessa per entrambi: una foto di loro due che si baciano. Possibile che non l’abbiano ancora aggiornata da disposizioni della redazione del programma, ma c’è chi pensa che Valentina sia tornata sui suoi passi dopo aver mollato Tommaso ed essere uscita dal programma alla fine della seconda puntata.

