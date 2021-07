Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti sono una delle coppie più seguite dai telespettatori della nuova edizione di Temptation Island, nonostante abbiano abbandonato il reality alla sua seconda puntata. Dopo aver visto il loro falò di confronto, molti fan del programma si stanno domandando se una volta tornati a casa i due hanno avuto occasione di parlare ancora ed eventualmente di rimettersi insieme. Proprio sui profili Instagram della coppia è apparsa un’immagine che secondo alcuni sarebbe un chiaro indizio della loro riappacificazione.

Temptation Island, Valentina lascia Tommaso alla seconda puntata

Quella della coppia formata da Valentina e Tommaso è stata una delle partecipazioni più brevi della storia di Temptation Island.

Una sola settimana è bastata per porre fine alla loro storia. Al loro ingresso nel reality, Valentina aveva reso noto il problema relativo alla “gelosia patologica” del fidanzato di 19 anni più giovane di lei, evidente anche nei primi giorni della trasmissione. In seguito però, Tommaso si è avvicinato molto a una delle “tentatrici”, Giulia, arrivando a baciarla. Infastidita per il suo gesto e non disposta ad accogliere la richiesta del fidanzato di uscire insieme dal reality, Valentina ha quindi deciso di lasciarlo.

Dal canto suo, Tommaso ha commentato polemico la reazione dell’ormai ex fidanzata, sostenendo che si sarebbe aspettato molta più rabbia da parte sua. “Dopo quello che hai visto ma dovevi stare a piangere” ha affermato rabbioso il giovane, aggiungendo di ritenersi comunque soddisfatto. “Non è lei la donna della mia vita” ha concluso sicuro, garantendo di non voler tornare con lei.

Tommaso e Valentina dopo Temptation Island: la foto insieme

Come è noto, tutte le puntate di Temptation Island che Canale 5 sta mandando in onda sono state registrate settimane fa.

Attualmente quindi le coppie sono già a casa, ma per evitare “spoiler” sulla trasmissione non è loro concesso pubblicare nulla sui loro profili social. Chi si domanda se Tommaso e Valentina siano tornati insieme dopo la loro lite nel corso dell’ultimo falò potrebbe rimanere deluso da questa notizia, ma proprio dai profili dei due “forse ex innamorati” arriva un dettaglio interessante.

Tanto Valentina quanto Tommaso hanno scelto di rendere privati i loro profili Instagram personali e dunque non è possibile avere accesso ai loro post. Tuttavia, entrambi risultano aver scelto la medesima fotografia come immagine delle rispettive pagine.

Nello scatto i due appaiono stretti in un abbraccio e intenti a scambiarsi un bacio appassionato. Non è ovviamente certo che quest’immagine garantisca un “ritorno di fiamma” fra i due, ma il fatto che entrambi l’abbiano impostata come immagine del profilo nutre le speranze di chi augura loro di tornare insieme.

La fotografia di coppia sui profili di Tommaso e Valentina di Temptation Island su Instagram

Fonte: Instagram

Valentina e Tommaso e il possibile confronto dopo Temptation Island

La notizia della loro possibile riappacificazione potrà essere confermata o smentita solo al termine del programma.

Solitamente infatti, Temptation Island si conclude con una puntata in cui le coppie tornano a sedersi di fronte a Filippo Bisciglia per aggiornare lui e i telespettatori in merito alla scelta definitiva sul loro rapporto. In queste settimane è comunque possibile che Valentina e Tommaso si siano rivisti privatamente, come lui avrebbe voluto, per parlare di quanto accaduto.

Intanto, sembra certo che la storia con la tentatrice Giulia abbia avuto vita breve, in quanto lei stessa ha dichiarato di essere attualmente “single”. Ora non resta che scoprire se Valentina e Tommaso vivono ormai separati, oppure nuovamente insieme.

In questo caso, resterebbe inoltre da capire se i due hanno deciso di continuare a vivere con la madre di lui o se nel frattempo hanno scelto di trasferirsi altrove.

