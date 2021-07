Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island e dopo il primo falò di confronto, una coppia ha deciso di uscire dal reality. Al suo arrivo in Sardegna, Tommaso Eletti si era detto estremamente geloso della fidanzata Valentina Nulli Augusti, eppure a mettere a repentaglio la loro relazione è stato proprio lui, che nella prima settimana di permanenza sull’isola si è invaghito di una delle “tentatrici”, Giulia Cerini. Proprio quest’ultima ha fatto chiarezza sul loro rapporto in queste ore: ecco cos’è successo fra i due al termine della trasmissione.

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti: dalla gelosia al tradimento

Nel corso della puntata di Temptation Island andata in onda ieri sera, il pubblico ha assistito al primo falò di confronto della nuova stagione.

La 40enne Valentina Nulli Augusti e il 21enne Tommaso Eletti si sono incontrati di fronte a Filippo Bisciglia, dopo aver vissuto per una settimana nelle rispettive ville, decidendo di porre fine alla loro esperienza all’interno della trasmissione. La coppia aveva deciso di partecipare al reality per mettere alla prova la “gelosia patologica” di lui, che sin dai primi giorni vissuti lontani dalla sua fidanzata aveva manifestato segni di cedimento.

“Sto male e non è successo niente. Non so controllare le emozioni. Sono piccolo e insicuro e ho paura di perderla” aveva affermato lui, disperandosi per averla vista in bikini nella zona delle ragazze.

Ieri però gli spettatori di Temptation hanno assistito a una scena inaspettata: Tommaso ha tradito Valentina con una delle “tentatrici” del programma. Eletti ha infatti baciato Giulia Cerini e in seguito ha manifestato forti dubbi sulle sue sensazioni nei confronti della fidanzata. “Forse non la vedo più così, forse non ero così innamorato. Dovevo venire qua per capirlo.

Io mi sono sentito di farlo, che devo fare?” ha ammesso lui, venendo poi visto da Valentina che ha chiesto il falò di confronto. Quest’ultima è apparsa irremovibile nella sua scelta e trovatasi di fronte al fidanzato, non ha ceduto alla sua richiesta di uscire insieme dal programma. “L’ho capito subito: ‘Lui non mi vede più come prima’“ ha ammesso comunicando poi la scelta definitiva a lui e al conduttore.

Tommaso Eletti dopo Temptation Island: una storia con Giulia Cerini?

Come in molti sanno, le puntate di Temptation Island che stanno andando in onda in queste settimane sono state in realtà registrate qualche tempo fa.

I concorrenti non si trovano più all’Is Morus Relais e come loro, anche i “tentatori” sono tornati a casa. Fra questi c’è ovviamente anche Giulia Cerini, la ragazza baciata da Tommaso Eletti prima di uscire da solo dal reality. “Ho fatto quello che mi sentivo di fare, ma solo perché era Giulia. Se fosse stata un’altra non sarebbe successo, era destino. Meglio che lo abbia capito adesso” aveva osservato lui commentando il suo gesto.

Proprio considerando le sue parole, in molti in queste ore si sono chiesti se lui e la ragazza siano rimasti in contatto e proprio lei sembra aver fatto chiarezza sulla questione.

Come riporta biccy.it infatti, pochi giorni fa Giulia Cerini ha risposto alla domande dei suoi follower su Instagram, chiarendo loro quale sia la sua attuale situazione sentimentale. Definendosi “single” la ragazza ha rimosso ogni dubbio sulla possibilità che lei e Tommaso abbiano iniziato una storia una volta terminato il programma. Poco prima di partire per la Sardegna inoltre, la Cerini aveva spiegato molto chiaramente come sarebbe dovuto essere il suo ipotetico fidanzato.

Tommaso Eletti e Giulia Cerini di Temptation Island: l’uomo ideale per lei

Giulia Cerini era stata intervista da WittyTv poco prima dell’inizio della nuova stagione di Temptation Island e in quell’occasione aveva espresso il suo parere proprio in merito all’argomento “gelosia”.

“In un uomo cerco fiducia, rispetto ed il non essere troppo geloso. Questo perché la possessività secondo me non è amore” aveva spiegato sicura la “tentatrice”. “Voglio comunque un uomo sicuro di sé” aveva infine aggiunto. Per ironia della sorte, Giulia si è poi imbattuta proprio nel fidanzato più geloso della nuova edizione del reality ed è probabile che proprio la possessività di Tommaso abbia fatto da repellente all’interno del loro breve, ma intenso rapporto.