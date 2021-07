La seconda puntata di Temptation Island andata in onda lunedì 5 luglio si è conclusa con l’uscita della prima coppia. Tommaso e Valentina hanno deciso di non continuare la loro esperienza all’interno del reality e, per volere di lei, si sono lasciati. Il primo fidanzato a dire “addio” alla trasmissione ha commentato quanto accaduto, dicendosi molto deluso dalla reazione della compagna.

Temptation Island dice addio alla prima coppia: fuori Tommaso e Valentina

La coppia formata da Tommaso e Valentina era entrata a Temptation Island con un obiettivo ben preciso: risolvere la “gelosia patologica” spesso manifestata dal ragazzo.

I primi giorni trascorsi lontano dalla sua fidanzata, sono stati vissuti con grande sofferenza da Tommaso, che spesso ha commentato atteggiamenti e scelte outfit della compagna, mostrandosi particolarmente infastidito. In seguito però, proprio il fidanzato più geloso di quest’edizione della trasmissione estiva di Canale 5 si è avvicinato a una delle “tentatrici”, Giulia. Baciandola, Tommaso ha tradito la sua fidanzata Valentina, rivelando poi di nutrire forti dubbi sui sentimenti provati nei suoi confronti.

Nel corso della seconda puntata di Temptation, la coppia si è incontrata di fronte al falò di confronto e qui Valentina ha deciso di lasciare il suo fidanzato, che pur non essendo del tutto d’accordo ha accettato la sua scelta.

“Io vorrei uscire con lei solamente per parlare” aveva dichiarato Tommaso speranzoso, non venendo comunque accontentato.

Dopo essere stato lasciato da lei nel corso del falò di confronto, Tommaso ha commentato la scelta dell’ormai ex fidanzata Valentina. “Manco mo si è spiegata, cioè davanti a tutta Italia non ti sai spiegare” ha osservato polemico. “Sono contento di quello che ho fatto, meglio che l’ho capito subito– ha aggiunto- che rimanevo con lei 1 anno e mezzo, 2 ancora e poi la lasciavo più avanti”.

“Questo conferma ancora di più quello che pensavo: che non gliene frega…” ha aggiunto infastidito ripensando alle parole di Valentina.

Temptation Island, Tommaso su Valentina: “Manco una lacrima”

Tommaso ha ammesso di essere rimasto deluso dalla reazione di Valentina, che a suo avviso si sarebbe dovuta comportare diversamente di fronte ai video del suo bacio con la “tentatrice” Giulia. “Dopo quello che hai visto ma dovevi stare a piangere– ha polemizzato- manco una lacrima le è caduta!”.

“Io ho pianto i primi due giorni come un bambino e lei così sta” ha osservato ancora, sostenendo che Valentina non abbia saputo dimostrargli il suo dispiacere.

“Io mi sarei aspettato che fosse stata un po’ più scottata, ma molto più scottata, io pensavo che arrivava qua e mi dava una sberla in bocca e invece niente” ha aggiunto, affermando che lui si sarebbe comportato diversamente. “Prendevo spaccavo tutto sto villaggio e andavo dall’altra parte. Non so che c***o facevo, prendevo una barca, andavo a prenderla” ha spiegato, ammettendo di aver pianto dopo il bacio con Giulia.

Tommaso sull’uscita da Temptation Island senza Valentina

Nonostante abbia ammesso che si sarebbe aspettato una reazione differente da parte di Valentina, Tommaso non è apparso molto dispiaciuto all’idea di essere tornato single. “Mi sento liberato, sono contento di aver capito adesso che forse non è lei la donna della mia vita, perché se no non mi sarei comportato così con Giulia!” ha ammesso. “Se fossi stato veramente innamorato, questa cosa non sarebbe successa!” ha aggiunto Tommaso sicuro.

“Mi sono svegliato si vede– ha dichiarato commentando quanto accaduto- comunque io ho 21 anni e si vede che i piccoli passi che dovevo fare nel tempo allora mi servono”.

Tommaso ha infine rivelato di pensare già al futuro, spiegando di voler vivere ciò che la vita gli riserverà senza fretta. Per quanto riguarda Valentina, l’ex concorrente di Temptation sembra avere le idee chiare: “Non ci ritorno”.

