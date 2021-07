Temptation Island è arrivata a metà del suo percorso, mentre due coppie hanno già lasciato il programma, nelle anticipazioni della quarta puntata, in onda lunedì 19 luglio, non è escluso che sarà un’altra ad uscire. Nel video promo della puntata si vede che per due coppie la tensione sembra essere salita alle stelle e per una delle due si parla di falò.

Manuela sbotta nella quarta puntata di Temptation Island

Lunedì 19 luglio andrà in onda la quarta e penultima puntata di Temptation Island; il programma condotto da Filippo Bisciglia e registrato nel resort Is Molus Relais in Sardegna si sta avviando alla conclusione.

In questa edizione, il viaggio nei sentimenti si sta rivelando davvero difficile per le coppie coinvolte, tant’è che due sono già uscite e con probabilità ci sarà un nuovo falò di confronto.

L’ipotesi più accreditata dai fan è che la coppia prossima al falò potrebbe essere quella di Manuela e Stefano; andati a Temptation Island per volere di Manuela a causa dei numerosi tradimenti di lui. In un video-spoiler pubblicato sui canali social del programma si vede la fidanzata uscire furiosa dal Pinettu dicendo: “Io al falò, ve lo giuro che… Io al falò lo faccio a (…)“

Jessica e Alessandro ai ferri corti

Oppure saranno Jessica e Alessandro ad andare al falò?

Le attenzioni del fidanzato per la signle Carlotta stanno facendo innervosire Jessica, come si vede dal video postato sui social del programma. Nel corso delle puntate si è visto come i dubbi di lei siano emersi, soprattutto entrando nel merito del rapporto di coppia e del loro futuro come genitori. In una clip infatti, Jessica parlando con le fidanzate ha raccontato che lei sta valutando tutto anche perché lei un figlio lo vorrebbe. Alessandro nel Pinettu ha detto: “Te lo chiedo da anni un figlio“.

Alessio in lacrime

In un altro video postato sui social di Temptation Island, si vede Alessio piangere; non ci sono spiegazioni o didascalie chiarificatrici, semmai tutt’altro, una domanda provocatoria: “Che cosa avrà visto?

”

Bisognerà attendere la puntata per capire quale coppia si confronterà, un falò di confronto è comunque confermato perché nel promo si vede Bisciglia entrare nella zona dei fidanzati e annunciarlo.

Quando finisce Temptation Island

Quella che andrà in onda lunedì sarà la penultima puntata di Temptation Island. L’appuntamento con il gran finale sarà con doppia puntata lunedì 26 e martedì 27 luglio, sempre alle 21.30 su Canale 5.