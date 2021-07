Carla Bellucci ha sollevato un caso mai avvenuto prima d’ora che sta suscitando negli ultimi giorni parecchie polemiche. L’influencer, ha infatti deciso di partorire in diretta social per condividere con i fan l’evento, in cambio di ben 12 mila euro. Ma chi è nella vita privata Carla Bellucci e che lavoro fa? Ecco alcune curiosità su di lei.

Chi è Carla Bellucci: vita, lavoro e social

Carla Bellucci è una modella inglese di 39 anni seguitissima sui social come Instagram, dove conta 123 mila followers, e OnlyFans. Quest’ultima, è una piattaforma che concede agli influencer piena libertà di contenuti che possono essere condivisi a pagamento.

Il successo social della Bellucci è alle stelle ed è cresciuto da quando è incinta, come lei stessa dichiara in un’intervista al Daily Star, con conseguente aumento di guadagno.

La modella vive in una bella casa a Hitchin con il proprio compagno di 51 anni e ha già due figli: Tanisha di 16 anni, e Jayden di 13. Il lavoro di modella è un vanto per tutta la famiglia e tutti ne risultano orgogliosi. La Bellucci ha provato per circa un anno a rimanere incinta senza successo pensando con il compagno di richiedere la fecondazione in vitro. Fortunatamente, a febbraio, ha scoperto di essere in attesa e la cosa l’ha resa molto felice.

Carla Bellucci e l’intervento al naso

Non è la prima volta che la modella attira su di sé critiche e polemiche di un certo calibro. La Bellucci è, infatti, un volto noto in Inghilterra per essersi rifatta il naso gratis fingendo di essere depressa. La modella infatti, si è rivolta alla NHS- National Health Service (il sistema sanitario britannico) e ha finto di avere problemi mentali per ottenere un’intervento chirurgico al naso gratis.

A quanto pare, la modella 39enne non sarebbe estranea a questo tipo di escamotage per vivere senza spendere un penny, e questo l’ha resa la donna più odiata dalla Gran Bretagna e, come si legge sul The Sun, considerata una parassita del sistema sanitario.

Il parto in diretta scoppia la polemica: le dichiarazioni dell’influencer

L’ultima trovata di Carla Bellucci è quella di partorire in diretta streaming. Nonostante le critiche morali sollevate dalla questione se è giusto o meno condividere un evento così intimo in pubblico, Carla Bellucci è sicura della sua scelta e dichiara:”Per ora mi hanno offerto questa cifra per trasmettere la nascita del mio bambino. E mi sono detta: perché no?

In questo modo darei la possibilità ai miei fan di assistere ad un evento così importante per me“.

Alle repliche che in molti sollevano sulla sua scelta, l’influencer risponde: “Io sono il mio business. Sarò nervosa quel giorno, ma alla fine mi darebbero un sacco di denaro. Come posso rifiutare?“. La questione del parto sarebbe dunque anche una transazione d’affari che, a quanto dichiara Carla Bellucci al Daily Star, è del tutto normale:” Tanta gente partorisce all’interno di programmi e documentari per la TV non riesco a vedere la differenza. Sono sicura che non vengono nemmeno pagati”.