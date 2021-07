Nella prima serata di giovedì 22 luglio 2021 Italia1 continua a mandare in onda la lunga saga cinematografica dedicata ai bolidi più veloci del cinema. Il film Fast & Furious – Solo parti originali va in onda sulla rete Mediaset a partire dalle ore 21:20 circa. Leggi la trama ed il cast del film che vede tornare nella saga Vin Diesel e Paul Walker.

Fast & Furious – Solo parti originali: il cast della pellicola

Fast & Furious – Solo parti originali (conosciuto in lingua originale solo come Fast & Furious) è un film del 2009 diretto da Justin Lin. Il regista e produttore cinematografico naturalizzato statunitense continua a girare i lavori dedicati alla saga dopo la prima esperienza in The Fast and the Furious: Tokyo Drift che lo vedrà poi nuovamente impegnato nei successivi capitoli Fast & Furious 5 e Fast & Furious 6, per infine tornare prossimamente in sala con gli ultimi due film del franchise che sono Fast & Furious 9 – The Fast Saga ed il già annunciato decimo capitolo.

Dopo la pausa caratterizzata dal terzo capitolo della saga tornano gli amati interpreti dei primi due film. rivedremo quindi Vin Diesel nei panni del duro Dominic Toretto, il compianto Paul Walker, sempre ad interpretare Brian O’Conner, con le loro rispettive signore interpretate dalle attrici Michelle Rodriguez e Jordana Brewster.

Tra gli altri interpreti minori del film cmpare anche una della attrici più in voga degli ultimi anni. Compare infatti per la prima volta nella saga nei panni di Gisele Yashar l’attrice Gal Gadot, interprete divenuta conosciuta in seguito grazie al personaggio di Wonder Woman interpretato nel franchise cinematografico della Dc Comics.

Fast & Furious – Solo parti originali: la trama del film

Dopo essersi allontanati per le vicende del secondo film, Dominic Toretto e Brian O’Conner si ritrovano fianco a fianco dopo che un membro della “famiglia” di Dom e stato brutalmente assassinato.

Inizialmente però il capo della banda non ne vuole sapere di collaborare con l’ex amico perché si è macchiato del ritorno nelle forze dell’ordine e rifiuta il suo aiuto.

Messisi per conto proprio sulle tracce del killer del loro amico, finiscono tutti e due sulle tracce dello stesso malvivente e così si convinceranno a collaborare per vendicare l’amico. Brian e Dom torneranno così a scorrazzare insieme sui loro bolidi nella prima avventura action della famosa saga.