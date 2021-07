Italia1 nella prima serata di giovedì 15 luglio 2021 propone nuovamente una serata adrenalinica con le corse clandestine ed i bolidi più famosi del cinema che questa volta si spostano a Tokyo. The Fast and the Furious: Tokyo Drift va in onda a partire dalle ore 21:20 circa nella rete più giovane di Mediaset. Tutto sulla trama ed il cast del film.

The Fast and the Furious: Tokyo Drif, il cast e le curiosità della pellicola su Italia1

The Fast and the Furious: Tokyo Drift è un film del 2006 diretto da Justin Lin. Il regista e produttore cinematografico naturalizzato statunitense ha più volte diretto i film della saga di Vin Diesel e soci come accaduto per questa pellicola, per Fast & Furious – Solo parti originali, Fast & Furious 5 e Fast & Furious 6 e prossimamente sarà di nuovo in sala con gli ultimi due film del franchise Fast & Furious 9 – The Fast Saga ed il già annunciato decimo capitolo.

Questo film è il terzo capitolo della saga e nonostante sia uscito nel 2006 la collocazione temporale delle vicende narrate nella storia vanno a posizionarsi dopo il sesto capitolo del 2013.

Il cast degli interpreti del film è quasi interamente composto da attori nipponici e vede negli statunitensi Lucas Black ad interpretare il protagonista Sean Boswell, Bow Wow nei panni di Twinkie e Nathalie Kelley in quelli di Neela Ezar.

Fast and Furious: il primo film della lunga saga.

2 Fast 2 Furious: la trama ed il cast del film.

The Fast and the Furious: Tokyo Drift, la trama del film

Sean Boswell è un ragazzo con la passione per le auto che sfoga le problematiche di una vta infelice partecipando a delle corse clandestine in Arizona. Il suo sogno è quello di diventare un grande pilota ma quando viene scoperto ad infrangere di nuovo la legge viene costretto a cambiare vita e nazione.

Il ragazzo infatti al posto di finire in riformatorio dopo l’ultima gara clandestina, viene spedito dalla madre in Giappone a fare compagnia al padre e scontare la sua pena.

Arriverà in un Paese nel quale non conosce la lingua e non ha nessuno amico. Le cose cambiano quando fa amicizia con Twinkie, un ragazzo americano che conosce i meandri della Tokyo più nascosta.

I due entreranno nel mondo delle corse clandestine di Tokyo che a differenza di quelle americane non si svolgono in velocità ma bensì in drifting. Le loro scorribande saranno notate da un giovane che ha colegamenti con la mafia locale e che condivide con Sean la passione per la stessa donna.