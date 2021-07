Come ogni mese Netflix, nonostante l’estate non sia proprio il periodo giusto dell’anno per rimanere a casa a guardare qualcosa, è pronto ad ampliare il proprio catalogo di streaming nel mese di agosto 2021. La già ricca e variegata offerta tra serie tv, film e documentari messa ai disposizione dei suoi tanti abbonati sta per subire una ulteriore aggiunta. Tutti i titoli dei nuovi contenuti pronti a fare il debutto sul catalogo a agosto 2021, quando arriveranno tra gli altri i nuovi lavori di Jason Momoa e David Washington.

Netflix: le novità più importanti in arrivo nel mese di agosto 2021

Come riportato da Netflix sui propri canali ufficiali anche il mese di agosto 2021 sarà un mese che non lascerà scontenti gli abbonati del colosso.

Nonostante non sia un mese ricchissimo di nuovi contenuti, sono diversi i titoli che sbarcheranno sulla piattaforma statunitense fondata nel 1997 in California anche nel prossimo mese di agosto, con una offerta che come sempre si distingue tra contenuti nuovi di zecca ed invece altri che gli spettatori hanno già visto ma che troveranno per la prima volta su Netflix.

Tra i titoli più attesi vi è certamente il nuovo film che vede protagonista il divo Jason Momoa, quando in Sweet Girl sarà un padre in lotta con la sua ex moglie.

Il figlio d’arte David Washington apparirà sul catalogo con il suo nuovo film dal titolo Beckett, dove dovrà vedersela con un complotto politico che lo vorrebbe coinvolto in loschi affari da quali lui invece vorrebbe fuggire. Segnaliamo infine un lungometraggio animato che sbarca sulla piattaforma sempre ad agosto e che appartiene al fortunato universo di The Witcher che tanto ha stupito in passato ed ora è in attesa della sua seconda stagione. The Witcher: Nightmare of Wolf è un film animato da considerarsi un prequel della prima stagione e narra le vicende del mentore di Geralt di Rivia.

La lista completa dei nuovi arrivi di agosto 2021

Vediamo ora tutti i titoli in arrivo su Netflix , tra film e serie tv, a partire da domenica 1 agosto 2021. Le uscite:

Domenica 1 agosto:

C’era una volta a…Hollywood;

I gladiatori della strada;

Our Ladies;

Stealth – Arma Suprema.

Mercoledì 4 agosto:

Aftermath – Orrori dal passato;

Control Z – Seconda stagione.

Venerdì 6 agosto:

Lo sciame;

Quam’s Money;

Navarasa;

Hit & Run.

Mercoledì 11 agosto:

La dea d’asfalto;

The Kissing Booth 3;

Venerdì 13 agosto:

Beckett.

Mercoledì 18 agosto:

Diario segreto di un viaggio a New York.

Venerdì 20 agosto:

La direttrice;

Sweet Girl.

Venerdì 27 agosto: