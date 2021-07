Ambra Angiolini usa spesso il suo profilo Instagram come “luogo virtuale” per incontrarsi con i suoi fan, con i quale condivide le sue esperienze quotidiane. L’ex volto di Non è la Rai è da sempre nota al grande pubblico per la sua simpatia, che sui social unisce a una buona dose di autoironia. Con i suoi post, scherza su di sé e strappa un sorriso a chi la segue, come conferma una delle ultime immagini pubblicate sul suo profilo.

Ambra Angiolini sui social con autoironia: i post della conduttrice

Un breve sguardo al profilo Instagram di Ambria Angiolini è sufficiente per scoprire come lei preferisca non prendersi mai troppo sul serio sul canale che più le permette di tenersi in contatto con i suoi fan.

La conduttrice pubblica spesso immagini che la vedono protagonista da sola o in compagnia di amici e parenti, che lei commenta con frasi ironiche, ma non per questo prive di messaggi per chi la segue. Qualche tempo fa per esempio, Alba ha condiviso uno scatto in cui lei posava in costume, svelando senza timori di aver applicato dei filtri di modifica e domandando ai suoi follower di restare “amici lo stesso”.

Una decina di giorni fa, la compagna di Massimiliano Allegri ha invece pubblicato un’immagine che la ritraeva vestita da Wonder Woman, in compagnia di un orso di peluche gigante.

“Quando sei a casa da sola e decidi di vestirti bene– ha commentate-state tranquilli stanotte, noi siamo svegli”. In questi giorni, la Angiolini ha portato nuovamente un po’ di allegria sulle bacheche Instagram dei suoi follower, con un post molto particolare.

Ambra Angiolini stupisce: “Le migliori chiappe che ho”

Pochi giorni fa, Ambra ha pubblicato un selfie sul suo profilo Instagram. Nella fotografia lei appare sorridente in primo piano, mentre un raggio di sole le illumina i capelli. A un primo sguardo l’immagine non sembrerebbe altro che un semplicissimo autoscatto scelto per la pubblicazione sul social più usato dai vip.

Leggendo il commento però, si scopre che la conduttrice ha voluto scherzare su di sé anche in questa occasione.

“Al momento sono le migliori chiappe che ho” ha infatti scritto la Angiolini, riferendosi probabilmente alla forma arrotondata degli zigomi sollevati dal sorriso fino a raggiungere la base dei suoi occhi scuri. La sua autoironia è stata come sempre apprezzatissima da fan e colleghi, che hanno commentato il post e lasciato “mi piace” di approvazione.

Ambra Angiolini autoironica in un selfie postato sui social

Fonte: Instagram

La fotografia e la didascalia pubblicate da Ambra Angiolini hanno fatto incetta di reazioni, giunte a pochi istanti dalla loro condivisione.

Fra i personaggi noti che hanno commentato il post c’è Elena Sofia Ricci, che ha affidato alle emoji la sua risposta, scegliendo una faccina che ride fino alle lacrime, delle manine alzate e una seconda faccina con gli occhi a cuore. Il conduttore radiofonico Pippo Pelo, pseudonimo di Cesare Falcone, ha risposto ponendosi sulla medesima lunghezza d’onda della conduttrice: “Chiappe meravigliose!

Che pacche !!“. Giusy Ferreri ha lasciato un like all’immagine e molti fan hanno invece risposto complimentandosi con Ambra per la sua bellezza.