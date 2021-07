Ambra Angiolini si mostra sui social sempre al massimo della simpatia e soprattutto della sua autoironia. La conduttrice è amatissima dai fan e, soprattutto sui social, negli ultimi tempi si sta divertendo a scherzare anche su se stessa. Una delle ultime foto che ha scattato è stata notata anche da Sandra Milo che ha commentato, usando anche lei una certa dose di ironia, la foto della Angiolini.

Ambra Angiolini: foto in costume a cui non resiste nemmeno Sandra Milo

Una doppia foto, o meglio una sola foto e uno screen, che hanno divertito il web. A postare lo scatto che la ritrae bellissima in un costume verde è Ambra Anglioni.

Occhiali da sole, capelli al vento, viso serio: si mostra così nello scatto su cui poi ironizzia: “Seguendo le nuove linee guida dei social : nella prima ho usato quattro filtri e nella seconda nessuno. Restiamo amici comunque?“. La battuta fa riferimento alla foto che si vede subito dopo, tratta dal film Luca che ha conquistato il mondo mostrando il nostro Paese ma soprattutto la Liguria in un cartone.

Sandra Milo ha subito colto al volo l’ironia e giocandoci anche lei sopra ha commentato la foto della Angiolini: “Meno male che non siamo in Norvegia altrimenti verremmo multati se non lo dichiarassimo“, scrivendo facendo riferimento alla legge che entrerà in vigore in Norvegia che obbligherà aziende e influencer a segnalare tutte le immagini pubblicitarie in cui il corpo di una persona è stato ritoccato.

“Con o senza filtri, tu piaceresti sempre e comunque a tutti“, aggiunge dolce la Milo, apprezzatissima sui social anche dai più giovani.

Ambra Angiolini e la foto con il nipote

In molti hanno poi notato la dolce foto in cui Ambra Angiolini tiene in braccio un dolce bambino, un neonato. La stessa conduttrice, che nello scatto lo coccola mentre dorme, spiega chi è il piccolo: “Questo è mio nipote LEONE… il figlio dell’amore incredibile tra mamma Stefy e mumma Doris.

Grazie per avermi fatto stare ‘A cavacecio sull’arcobaleno‘”, scrive dolce.