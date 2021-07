Venerdì 23 luglio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie 80 anni. Un traguardo importante per chiunque, anche per una delle figure più importanti del Paese e molto amata dagli italiani. Li compie oggi, quando l’Italia comincia la sua avventura olimpica e ha appena finito quella degli Europei di calcio con una vittoria. Un momento strategico anche per il suo mandato politico: il 3 agosto comincia infatti il semestre bianco, gli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica Italiana.

Mattarella e i lunghi mesi della pandemia

Più di un anno di pandemia, difficilissimo per tutti su più livelli, vissuti anche con Sergio Mattarella.

Il Presidente della Repubblica è diventato amatissimo nell’ultimo periodo, da quando come moltissimi altri italiani si trovava a dover rimanere in lockdown (anche senza parrucchiere). Poi il vaccino, in coda come tutti gli altri, fatto all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, l’ospedale simbolo del Covid-19. L’anno scorso, per i suoi 79 anni, era diventato subito trend topic sui social, con l’hashtag #auguripresidente e quest’anno, per un compleanno importantissimo, si appresta a fare lo stesso. La pandemia non è finita, ma gli italiani hanno vissuto insieme a Mattarella la finale di Wembley, dove l’hanno visto esultare sugli spalti per la vittoria degli Azzurri.

Mattarella: la lunghissima carriera

Sergio Mattarella nasce a Palermo il 23 luglio 1941, politico, giurista, accademico e avvocato. Diventa deputato nel 1983, prima per la Democrazia Cristiana e poi per il Partito Popolare Italiano, La Margherita e il Partito Democratico. Nel 1987 diventa ministro per i rapporti con il Parlamento, poi ministro della pubblica istruzione e vicepresidente del Consiglio nel 1998. Una lunghissima carriera fino anche a prendere il ruolo di ministro della difesa nel 1999 e diventare poi giudice costituzionale.

Poi il ruolo di Presidente della Repubblica: era il 31 gennaio 2015 quando viene eletto con 665 voti, diventando il primo siciliano a ricoprire la carica. Poi moltissime crisi di Governo da affrontare. Come Capo dello Stato ha conferito l’incarico a tre presidenti del Consiglio dei ministri: Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte e infine anche Mario Draghi, fortemente voluto.

Il futuro del Presidente della Repubblica

In molti hanno chiesto, più o meno palesemente, che Mattarella scelga di proseguire la sua avventura di Capo della Stato anche per un nuovo mandato.

Il 3 agosto inizia infatti il semestre bianco e il Presidente non sembra avere intenzione di continuare. L’ha detto anche senza mezzi termini due mesi fa: “Tra otto mesi il mio mandato di presidente termina. Io sono vecchio, tra qualche mese potrò riposarmi“.