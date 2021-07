Manca sempre meno alle ultime due puntate di Temptation Island. Il “viaggio nei sentimenti” sta giungendo al termine e per l’occasione la produzione ha pensato di offrire un doppio appuntamento ai fan del docureality, che potranno seguire le vicende dei concorrenti questa sera e domani sera, sempre su Canale 5. In queste ore, sono emerse interessanti anticipazioni su ciò che dovrebbe andare in onda nelle ultime due puntate, che a quanto pare regaleranno momenti davvero interessanti.

Anticipazioni di Temptation Island: attesa per il falò di Federico e Floriana

La scorsa puntata di Temptation Island ha mostrato la conclusione del percorso di Federico e Floriana.

La coppia si è incontrata di fronte al falò di confronto richiesto dalla fidanzata, che senza tentennamenti ha deciso di porre fine alla sua storia con il ragazzo. Quest’ultimo ha accolto la scelta della compagna con grande dispiacere, piangendo e chiedendo un’ultima occasione di confronto con Floriana. Questa sera, il pubblico del reality condotto da Filippo Bisciglia dovrebbe assistere al faccia a faccia fra i due ormai ex fidanzati, ma come ricordano le anticipazioni pubblicate su WittyTv, la domanda che tutti si stanno ponendo è: “Floriana accetterà il falò di confronto con Federico?

”.

Da quanto è emerso nelle ultime ore però, quello fra la coppia palermitana non sarà l’unico falò di confronto di cui si parlerà questa sera. Altri due concorrenti infatti dovrebbero incontrarsi sulla spiaggia di fronte a Bisciglia.

Anticipazioni di Temptation Island: un fidanzato chiede il falò di confronto immediato

Sulla pagina Instagram di Temptation Island è apparso un video che avrà sicuramente acceso la curiosità dei fan. Nelle immagini si vede infatti Filippo Bisciglia che entra nel villaggio delle ragazze, stupendole con una notizia inaspettata.

“Ragazze come saprete era tutto pronto– inizia il conduttore- ci sarebbe dovuto essere il falò, prima il vostro e subito dopo quello dei vostri fidanzati”. “Improvvisamente uno di loro ha richiesto il falò di confronto immediato con una di voi” annuncia serio, non rivelando il nome né del fidanzato né della ragazza chiamata a raggiungerlo.

L’attesa si fa sempre più grande per chi ha seguito le vicende delle coppie di quest’edizione. Arrivati a questo punto del reality tutti desiderano sapere come si concluderanno le storie dei protagonisti, che hanno condiviso emozioni e sentimenti di fronte alle telecamere.

Anticipazioni di Temptation Island: Alessandro reagisce alle immagini di Jessica

Stando sempre alle anticipazioni rese note dai canali social di Temptation Island, fra poche ore il pubblico di Canale 5 assisterà al pinnettu di Alessandro. Sul profilo Instagram della trasmissione è stato pubblicato un video in cui il fidanzato esce con fare irritato dalla stanza dedicata alla visione dei video nel villaggio degli uomini, camminando senza sosta per tutto il giardino. “Alessandro lascia il pinnettu visibilmente scosso! Cosa avrà visto della sua fidanzata Jessica?” si legge nella didascalia posta ad accompagnare il video.

Come si è visto nelle ultime puntate, Jessica si è avvicinata molto al single Davide ed è quindi probabile che Alessandro abbia assistito proprio ad alcune immagini che mostrano i due insieme. Abbracci, carezze e confessioni: questi gli atteggiamenti che il fidanzato potrebbe ritrovarsi a vedere. Forse, saranno proprio loro due i protagonisti del falò di confronto immediato.

Anticipazioni di Temptation Island: i dubbi di Alessio su Natascia

Fra i video pubblicati sulla pagina Instagram di Temptation Island ce n’è anche uno riguardante una delle coppie che meno si sono fatte notare in queste settimane, quella formata da Alessio e Natascia.

Nel video di vede Alessio che cammina al fianco di Alessandro, sfogandosi con lui. “Ma con chi c***o sono stato? Mamma mia!” commenta sbattendo poi fra loro le mani, evidentemente irritato. “Mamma mia, quanto mi sto inc*****o” aggiunge ancora muovendosi freneticamente nel giardino del villaggio.

“Alessio continua a mettere in dubbio il fatto che Natascia possa essere la donna della sua vita e nella quinta puntata di lunedì lo attende un pinnettu inaspettato!” si legge nella didascalia del breve video. Vedendo queste immagini, si potrebbe pensare che anche questa coppia potrebbe incontrarsi di fronte a Bisciglia per un falò di confronto immediato, ma solo i fatti di questa sera potranno dare una risposta a quest’ipotesi.