L’ufficialità dei palinsesti Mediaset 2021/2022 ha portato in dote delle conferme che faranno sicuramente piacere ai tanti telespettatori di Canale 5. A partire da settembre 2021 torneranno infatti sulla rete ammiraglia di casa Berlusconi i tre mattatori più amati e campioni di ascolti del canale. Maria De Filippi, Gerry Scotti e Paolo Bonolis hanno visto confermati i loro show di punta con delle succulente novità che vedono da vicino la signora della tv ed il simpatico Gerry.

Paolo Bonolis e Avanti un altro

Giovedì 1 luglio il Gruppo Mediaset ha reso note le sue scelte rivolte al palinsesto 2021/2022 che vedrà la sua partenza il prossimo settembre.

Tra le tante novità sono spiccate sin da subito agli occhi attenti dei telespettatori di Canale5 le convinte conferme per i tre volti più amati della rete.

A partire dall’autunno torneranno infatti con i loro show più amati Paolo Bonolis, Gerry Scotti e Maria De Filippi che hanno avuto delle importanti conferme grazie agli ascolti fatti registrare nell’utlima lunga stagione televisiva. Il conduttore romano tornerà con una nuova edizione dell’esilarante Avanti un altro, che vedrà confermata anche la sua versione estesa domenicale di Avanti un altro – Pure di sera.

Maria De Filippi “piglia tutto”

La regina indiscussa della rete però si conferma Maria De Filippi, che accompagnerà i telespettatori per tutto l’autunno 2021, passerà dall’inverno 2022 fino alla primavera ed estate 2022 grazie alla conferma del suo talent show di successo Amici. Non mancheranno però i ritorni del commovente ed intenso C’è posta per te e di Tu si che vales, che la vedrà come sempre nelle vesti di giudice popolare.

Da quello che emerge, Amici comincerà persino prima del previsto. Daviemaggio.it ha annunciato che la data d’inizio del programma, in genere collocata nel mese di ottobre, sarà anticipata a settembre.

Canale 5: torna Caduta libera

Gerry Scotti è il terzo componente di questo trio delle meraviglie degli ascolti che vede confermato il suo preserale Caduta Libera e si vocifera che possa addirittura prendere sotto la sua ala un nuovo programma sempre di Canale 5.