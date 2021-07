La Sardegna sta vivendo giorni davvero difficili. Da sabato numerosi incendi stanno devastando la zona dell’oristanese, radendo al suolo centinaia di ettari di territori, minacciando paesi e persone. In queste ore, alcuni volti noti dello spettacolo italiano si sono stretti attorno all’isola, rivolgendo un pensiero ai suoi abitanti. Fra gli altri anche, Carmen Russo, Simona Ventura e le sarde Elisabetta Gregoraci, Elisabetta Canalis e Giorgia Palmas.

Carmen Russo e Simona Ventura: lo sfogo sugli incendi in Sardegna

Le notizie degli incendi che stanno devastando la Sardegna continuano a preoccupare gli italiani, che con grande dolore ricevono gli aggiornamenti di chi sta cercando di far fronte alla drastica situazione.

Anche i “vip” nostrani non rimangono indifferenti a quanto sta accadendo sull’isola e alcuni di loro hanno voluto condividere con i fan il loro pensiero. Carmen Russo è stata una fra i primi a parlare dei devastanti incendi in territorio sardo, pubblicando un post sul suo profilo Instagram. Nell’immagine si vedono delle macchine e il cielo rosso a causa delle fiamme e del fumo. “Sardegna CHE BRUCIA. 20000 ettari di VERDE in fiamme che i colpevoli siano dannati” ha scritto lapidaria la ballerina, aggiungendo poi l’emoji di una faccina in lacrime.

Carmen Russo e il post sugli incendi in Sardegna

Fonte: Instagram

Anche Simona Ventura non ha potuto trattenersi dall’inveire contro chi potrebbe aver causato gli incendi in Sardegna. Come la Russo ha condiviso alcune immagini in cui si vedono varie zone dell’isola avvolte dalle fiamme. “Vi dovete VERGOGNARE !!!– ha scritto furiosa- siete dei pezzenti , anoressici di rispetto e sentimenti . Orrendi PIROMANI , che siate MALEDETTI”. “Sardegna mia che ti hanno fatto” ha infine concluso la conduttrice, evidentemente adirata dalla situazione.

Simona Ventura furiosa per la situazione in Sardegna

Fonte: Instagram

Elisabetta Gregoraci: il pensiero per la sua Sardegna

Ieri sera, anche Elisabetta Gregoraci ha affidato il suo pensiero alla Sardegna sul suo profilo Instagram. La showgirl si trova attualmente a Monte Carlo, dove sta trascorrendo le vacanze con Nathan Falco. Elisabetta e il figlio si sono goduti la giornata di riposo domenicale, fra pasti e relax, ma prima di andare a dormire lei ha voluto dedicare una stories alla sua regione d’origine. Sul suo profilo è quindi apparsa l’immagine della Sardegna, al centro della quale si vede un fiocco nero, in segno di lutto.

La Gregoraci ha commentato attraverso due emoji: un secondo fiocco nero e un cuore rosso.

Elisabetta Gregoraci pensa alla sua Sardegna

Fonte: Instagram

Giorgia Palmas: “Cuore spezzato” per la Sardegna

Ieri pomeriggio, l’ex velina Giorgia Palmas ha risposto ad alcune domande dei suoi fan, che le hanno chiesto di esprimere un pensiero per la sua terra d’origine: la Sardegna. “Non aver fatto cenno sui social non vuol dire che io non stia seguendo con il cuore spezzato ciò che sta accadendo, mi fa sempre troppo male quando la mia Terra va in fiamme e purtroppo succede troppo spesso” ha commentato tristemente.

Dispiaciuta per l’osservazione del follower, che la accusava di non aver ancora parlato della situazione degli incendi, la modella ha poi ricordato come spesso parli della Sardegna con grande affetto. “Ammetto che mi fa male anche leggere una domanda formulata come la tua– ha scritto- che sembra contenere una critica proprio a me che manifesto continuamente l’amore per la mia isola”. “Forza Sardegna” ha concluso poi Giorgia.

Nelle stories successive, la Palmas ha continuato a parlare della sua regione, confrontandosi con i fan e spiegando di sentirsi male ogni volta che l’isola viene interessata da simili episodi.

“Che dolore, che tristezza” ha scritto dispiaciuta riportando i titoli delle notizie pubblicate dai giornali nelle ultime ore. “Una preghiera per tutte le persone coinvolte, per gli sfollati, per chi ha perso qualcosa, per chi sta lavorando per domare questo inferno” ha aggiunto.

Giorgia Palmas dedica alcune stories alla sua Sardegna

Fonte: Instagram

Elisabetta Canalis paura per “i luoghi della mia infanzia” in Sardegna

Come la Palmas, anche l’ex velina Elisabetta Canalis ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune stories dedicate all’isola in cui è nata. La showgirl ha usato il suo account per repostare annunci e appelli di onlus e associazioni che hanno scritto comunicati volti alla protezione di persone e animali. Fra i post ricondivisi da Elisabetta ve ne sono alcuni riguardanti la messa in salvo degli animali, che rischiano di rimanere vittime di roghi e incendi. L’ex velina ha pubblicato infatti i contenuti della pagina Instagram dell’onlus Speranzampetta, gruppo di volontari animalisti che lavora in collaborazione con l’ASL di Oristano, del rifugio Lida Sez Olbia e di Lav Sassari.

La Canalis, che attualmente sta trascorrendo qualche giorno in barca con la sua famiglia fra Sardegna e Corsica, ha poi parlato in prima persona di quanto sta accadendo alla Sardegna. “Oggi è stata una giornata triste nonostante io abbia il privilegio di trascorrere un po’ di tempo con la mia famiglia nella mia bellissima isola, al riparo dalle fiamme” ha commentato dispiaciuta. “I luoghi della mia infanzia come Porto Alabe e Tresnuraghes si trovano in una situazione simile a quella che ha vissuto la California durante gli incendi di quest’anno, ma senza l’aiuto necessario per salvare campagne, animali e abitazioni nonostante l’instancabile sforzo dei VDF e delle persone stesse che stanno rischiando la vita” ha aggiunto Elisabetta.