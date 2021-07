Alcune notizie su Loredana Berté hanno recentemente attirato l’interesse dei suoi fan, preoccupati per le condizioni di salute della loro beniamina. Una decina di giorni fa, il suo staff aveva annunciato la posticipazione della prima tappa del suo tour “Figlia di…”, per via di un intervento chirurgico alla cantante. A quanto pare però in poco tempo sono emerse notizie non del tutto veritiere sul suo stato di salute. Ora a fare chiarezza ci ha pensato la stessa Loredana, che ha parlato di “fake news” sul suo profilo Instagram.

Intervento chirurgico per Loredana Berté: salta la prima tappa del suo tour

Qualche giorno fa, lo staff di Loredana Berté aveva annunciato ai suoi fan la posticipazione della prima tappa del tour “Figli di…”, che si sarebbe dovuta tenere a Cervignano del Friuli il 23 luglio.

“Siamo spiacenti di dovervi comunicare che Loredana, a causa del persistere di alcuni malesseri fisici, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico e restare diversi giorni a riposo assoluto” scriveva lo staff. Come spiegato, l’operazione della Berté avrebbe dovuto avere luogo proprio in concomitanza con la prima data del tour. Quest’ultima è perciò stata rimandata al 13 agosto.

Una volta ufficializzata, la notizia della modifica sulla “tabella di marcia” di Loredana Berté è apparsa su vari giornali cartacei e non.

A quanto pare però la cantante non ha apprezzato il modo in cui alcuni hanno condiviso le informazioni pubblicate dal suo entourage. In queste ore, l’interprete di “Non sono una signora” ha affidato ai social il suo sfogo personale.

Loredana Berté dopo l’intervento chirurgico: la polemica

Poche ore fa, sul profilo Instagram di Loredana Berté è apparso un lungo post di sfogo scritto proprio da lei. La cantante ha pubblicato le immagini di alcuni dei titoli che i giornali hanno scelto per gli articoli pubblicati su di lei e sulle sue condizioni di salute.

Nelle sue parole si percepisce un forte senso di fastidio per come i casi portati ad esempio hanno trattato la notizia. “Capita sempre più spesso che piccole testate e/o blog riportino titoli sensazionalistici, ingigantendo la realtà, solo per fare qualche views in più” ha iniziato lapidaria la Berté. “Ne sono recentemente rimasta vittima anche io con titoli come: ‘Ore di angoscia per Loredana Bertè’ e ‘i suoi fan distrutti’…” ha spiegato riportando alcune delle frasi lette. “Sulle mie pagine ufficiali era stato spiegato chiaramente che NON era niente di grave e che sarei ‘tornata in pista’ prestissimo” ha ancora aggiunto ricordando quanto fatto sapere dai suoi collaboratori.

“Io ho dovuto fare un piccolo intervento, sono in convalescenza, ma piano piano mi sto riprendendo” ha quindi spiegato Loredana, aggiornando i fan sulle sue effettive condizioni di salute in seguito all’operazione. “Il tour non è stato interrotto ma è stata spostata una data” ha ricordato, pensando al ritorno sul palcoscenico.

Loredana Berté mette in guardia contro le “fake news”

Intenzionata a mettere a tacere qualsiasi dubbio sul suo effettivo stato di salute, Loredana ha poi invitato i fan a riflettere sul rischio di credere a informazioni non corrette, se non del tutto false.

“Non c’è nessuna emergenza né angoscia” ha chiarito ancora una volta sicura. “Pensate quante notizie, molto più importanti, vengono raccontate in questo modo, screditando tutti quei giornalisti veri ed onesti che raccontano le vicende per come sono” ha quindi aggiunto pensando a chi lavora riportando i fatti così come sono.

“La realtà viene manipolata molto spesso, quindi andiamo sempre a cercare le fonti ufficiali ed attendibili” ha spiegato infine, invitando tutti ad un confronto il più possibile responsabile e informato con le notizie.

Per concludere, la Berté ha aggiunto due hashtag riassuntivi del suo pensiero sulla serie di informazioni non veritiere diffuse sul suo conto. “Fake news” e “sensazionalismo“ queste le parole scelte per sintetizzare il suo pensiero.