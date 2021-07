Non c’è pace per Mara Venier. La conduttrice ha rivelato nelle scorse ore di essere di nuovo in ospedale, ma senza specificare se si tratta di una visita di controllo o se è in programma una nuova operazione. Del suo problema di salute si è parlato a lungo nelle ultime settimane. Un mese fa, a Domenica In, aveva rivelato di non stare ancora bene dopo l’intervento al dente che ha lasciato molti strascichi.

Il video dall’ospedale di Mara Venier

Pochissimi secondi di video, ma sufficienti per capire che la conduttrice si trova in ospedale è che è veramente stanca di questa vicenda che la costringe a tornare tra le mura del policlinico.

Il reparto è quello di neurochirurgia, neurotraumatologia e chirurgia maxillo-facciale. Si sapeva che il suo problema al viso non era risolto e ora, dopo la fine della stagione televisiva, la conduttrice è probabilmente costretta a tornare ad affidarsi a un medico. “Eccoci qua. Ancora qua, chissà quando finirà“, dice la conduttrice con voce evidentemente stanca.

Le ultime notizie sulla salute di Mara Venier

A giugno, Mara Venier si era confidata con i fan sui social rivelando che il problema al viso, insorto dopo una operazione al dente, non era risolto, anzi: “Amici di Instagram volevo farvi un saluto; sono scomparsa per un po’, sono stati giorni molto difficili“, aveva spiegato prima di tornare a Domenica In.

La situazione però è era difficile: “Devo tornare in onda, il problema non è risolto purtroppo parte del mio viso ha perso la sensibilità, per ora. Spero di recuperare molto presto“, aveva rivelato e ora la vediamo di nuovo alle prese con il problema, sperando che nelle prossime ore o nei prossimi giorni, possa spiegare qualcosa di più. Durante poi l’ultima puntata del suo programma la conduttrice si era sfogata, commossa, parlato dell’intervento ai denti non del tutto riuscito spiegando di aver sofferto molto e ricevendo messaggi di supporto da parte di fan e colleghi.