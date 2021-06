Mara Venier torna a Domenica In, la puntata andrà in onda regolarmente domenica 20 giugno, ma la conduttrice non sta ancora bene e ha voluto condividere con i fan il suo stato di salute dopo il disastroso intervento al dente. La zia Mara si è detta determinata a concludere la stagione di Domenica In e di non vedere l’ora di tornare.

Mara Venier non è ancora guarita

Mara Venier ha condiviso con i fan il suo ritorno a Domenica In: “Amici di Instagram volevo farvi un saluto; sono scomparsa per un po’, sono stati giorni molto difficili e molto duri volevo dirvi che io però sarò a Domenica In“. La conduttrice non vede l’ora di tornare ma ha spiegato di non essere ancora in forma, anzi, non è ancora del tutto guarita: “Devo tornare in onda, il problema non è risolto purtroppo parte del mio viso ha perso la sensibilità, per ora.

Spero di recuperare molto presto“.

La volontà di Mara Venier di concludere la stagione di Domenica In

Mara Venier è decisa a voler concludere la stagione di Domenica In, che dovrebbe terminare domenica 27 giugno: “Voglio tornare a Domenica In, voglio riuscire a finire questa edizione. Ci vediamo domenica, un bacio a tutti”. Come annunciato, la penultima puntata di Domenica In sarà ricca di ospiti; ci saranno Orietta Berti, Nino Frassica insieme a Paola Minaccioni, e poi ancora l’ètoile Eleonora Abbagnato, Salvatore Esposito…

La scorsa settimana Domenica In non era andata in onda, sospesa per la puntata dedicata agli Europei di calcio, Mara Venier ne aveva approfittato per un pranzo con l’amico di sempre Alberto Matano.

In quell’occasione la conduttrice si era mostrata ai fan sui social dopo il post che la mostrava inospedale e il racconto di quanto le era accaduto.

Approfondisci:

Mara Venier, il marito Nicola Carraro rivela come sta la conduttrice dopo l’intervento andato male

Mara Venier, il calvario dopo l’intervento: “Sto malissimo, è un incubo”, salta la puntata di Domenica In del 13 giugno

Mara Venier operata due volte, le parole della conduttrice a Domenica In: “Settimana molto difficile”