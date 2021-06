La domenica di Rai1 sarà come al solito in compagnia di Mara Venier e della sua Domenica In a partire dalle ore 14:00 sul primo canale del telecomando. Torna in studio più carica che mai la conduttrice dopo le vicende dolorose delle ultime settimane. Al fianco della conduttrice come sempre saranno tanti sia gli ospiti che gli interventi in trasmissione che accompagneranno i fan di zia Mara, come la chiamano i suoi affezionatissimi fan, in diretta nel pomeriggio della domenica con uno sguardo attento all’attualità e le tante altre storie da raccontare.

Domenica In: le anticipazioni della puntata di domenica 20 giugno

Come accade ormai da qualche tempo a questa parte la trasmissione porrà l’accento sulle tematiche riguardanti la pandemia di Covid-19 che ha colpito l’Italia ed il mondo intero, analizzando lo stato attuale della somministrazione dei vaccini per contrastarla.

Interverranno nella discussione il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il Prof. Matteo Bassetti che è il Direttore Sanitario della Clinica Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Contribuirà alla discussione anche il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo.

Mara Venier e gli ospiti della puntata del 20 giugno 2021

Lo show andrà in diretta come al solito dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e sarà condotto da Mara Venier, di ritorno dopo le ultime settimane passate con alti e bassi.

Saranno tanti gli ospiti che le faranno compagnia alla conduttrice a cominciare dall’eterna Orietta Berti, ormai considerata una icona da senza tempo. La cantante sarà studio per parlare di come sta andando la sua carriera che da dopo il Festival di Sanremo sta vivendo una vera e proprio seconda giovinezza. In cima alla classifiche con Mille, firmata con Fedez ed Achille Lauro, ci farà sentire in studio il suo pezzo presentato al Festival.

Saranno in studio Nino Frassica e l’attrice Paola Minaccioni per presentare il loro ultimo film School of Mafia, in uscita nella sale il 24 di giugno. Si aggiunge a loro l’etoile Eleonora Abbagnato che farà un racconto della sua carriera per poi presentare il progetto made in Rai The Unbreakable, nel quale la Abbagnato racconterà cinque storie di sportivi italiani che gareggeranno alle Olimpiadi di Tokyo.

Un ospite gradito ai più giovani sarà la fresca vincitrice di Amici Giulia Stabile che si esibirà in nuova una coreografia. Ed ancora l’attore Salvatore Esposito, per tanti anni Genny nella serie Gomorra, presenterà il suo primo romanzo-thriller.

Infine musica da ballare in studio con i Boomdabash. Il gruppo salentino si esibisce sulle note della loro ultima hit estiva Mohicani.