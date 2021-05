Giulia Stabile è la vincitrice di Amici 20: la ballerina ha trionfati, un po’ a sorpresa, nella finalissima contro il fidanzato Sangiovanni. Un epilogo incredibile e toccante, una storia alla “Romeo e Giulietta” senza però alcun finale tragico, anzi. Nelle sue prime parole dopo il trionfo, Giulia ha voluto dedicare un pensiero proprio al cantante arrivato secondo nel talent di Maria De Filippi.

Giulia Stabile vince Amici 20: il post su Instagram dopo il trionfo

La vittoria di Giulia, ballerina nata a Roma nel 2002, ha sorpreso anche lei. Il grande favorito era infatti Sangiovanni, col quale è nato un amore proprio nel corso del programma: il destino (e il televoto) li ha portati uno di fronte all’altro e, alla fine, ha trionfato Giulia.

Ci è voluta qualche ora, ma è arrivato anche il primo post Instagram dopo la vittoria ad Amici 20.

“Eccomi qui – ha scritto – Strano riprendere questo telefono in mano e vedere quanta gente realmente mi ha supportata e per quanti sono stata ‘un esempio’ (e diciamo che questo era uno degli obbiettivi a cui tenevo di più, sopratutto dopo aver fatto lunghe chiacchierate con Sangio che mi faceva capire quanta responsabilità avessimo)“. La ballerina non nasconde che “ancora non sono riuscita a realizzare del tutto” e che “le emozioni sono state fortissime fino all’ultimo secondo in cui ci siamo trovati in casetta ed ora sta per iniziare una nuova vita, sperando di poter vivere di questo finché ne avrò la possibilità“.

Giulia vince Amici 20 e ringrazia Sangiovanni

Prima del suo post, era già arrivato quello del fidanzato Sangiovanni: sportivamente e dato il coinvolgimento emotivo tra i due, le sue sono state parole piene di gioia per Giulia e la sua vittoria. Così, anche la giovanissima ha voluto dedicare un pensiero al cantante, con la quale posa in molte delle foto che stanno celebrando il suo trionfo ad Amici 20.

“Dalla casetta oggi è uscita la stessa Giulia che è entrata 7 mesi fa ma sollevata da tutti quei pesi che mi portavo dentro e per questo non smetterò di ringraziare mai abbastanza Sangiovanni“, ha scritto Giulia Stabile.

Amici 20, per Giulia Stabile “un sogno che diventa realtà”

La vittoria di un reality, nella specialità che è la passione della sua vita, per Giulia Stabile è “letteralmente un sogno che diventa realtà“. La ballerina ha ringraziato amici e compagni di viaggio, compresa anche Veronica Peparini, che “ha permesso che questo percorso andasse per il meglio dandomi la possibilità di esprimermi nel migliore dei modi”.

